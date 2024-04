Nexthink ottiene la certificazione “Customer Favorable” da TermScout nella categoria Experience Management Software

Nexthink, specialista nelle soluzioni software di gestione dell’esperienza digitale dei collaboratori (DEX), ha annunciato che il suo Main Service Agreement è stato certificato come “Customer Favorable” da TermScout, agenzia indipendente di rating dei contratti, nella categoria Experience Management Software. La certificazione si basa su una valutazione da parte di terze parti, leader del settore, del programma di contratti e licenze per l’Information Technology di Nexthink per i clienti enterprise.

Nexthink si è posizionata nella fascia più alta, classificandosi nel primo 14% tra tutti i vendor IT grazie agli elevati standard di documentazione. TermScout ha sottolineato la facilità d’uso, la trasparenza e l’approccio orientato al cliente del vendor.

TermScout ha esaminato il Main Service Agreement di Nexthink e la documentazione di riferimento, come l’accordo sulla sicurezza delle informazioni e i contratti di assistenza e servizi. La documentazione di Nexthink supporta i suoi numerosi prodotti e servizi ed è affiancata da processi di audit e certificazioni di terze parti, includendo ISO 27001, 27017, 27018 e 27701 e SOC 2 di tipo 2.

“Consideriamo il rapporto con i nostri clienti come una partnership e diamo grande valore al loro feedback per adattarci alle specifiche esigenze –, ha dichiarato Donatella Derosa, Enterprise Account Manager Italy di Nexthink. – Siamo consapevoli che il tempo è prezioso per i team IT, quindi, che si tratti di semplificare le trattative contrattuali o di accelerare la digital transformation, Nexthink si impegna nell’ottimizzazione di questo tempo. Questa certificazione è la conferma tangibile che il nostro impegno nel mettere i nostri clienti al centro ha dato i suoi frutti”.

Spesso i vendor IT forniscono una documentazione contrattuale unilaterale che avvantaggia il fornitore a scapito del cliente. Nexthink adotta un approccio incentrato sul cliente, che ha portato a una valutazione del 70% di gradimento da parte dei clienti per la documentazione legale in termini di equilibrio e dell’80% per le informazioni di base.

La certificazione e le valutazioni di TermScout offrono ai clienti la sicurezza di poter lavorare con Nexthink con piena fiducia, sapendo che le loro esigenze saranno soddisfatte al livello di qualità che si aspettano da un fornitore, anche prima che sia stabilito un rapporto formale.

Nexthink si concentra sul prefezionamento della customer experience grazie a best practice che includono l’onboarding attraverso il processo di documentazione legale con un approccio completo trasparente, efficiente, pertinente e focalizzato sui clienti.