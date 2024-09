BlueIT e IBM presentano AI Accelerator

In un panorama digitale in rapida evoluzione, in cui si prevede che gli investimenti globali in intelligenza artificiale raggiungeranno oltre 500 miliardi di dollari entro il 2024, le aziende riconoscono sempre più l’imperativo di adottare soluzioni guidate dall’AI per mantenere il vantaggio competitivo. È in questo contesto che BlueIT, in collaborazione con IBM, Computer Gross, il Dipartimento di Informatica dell’Università di Milano e M&IT Consulting, è orgogliosa di presentare il progetto AI Accelerator, ambizioso programma per lo sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale per le imprese. Questa innovativa iniziativa ha l’obbiettivo di rendere facilmente disponibili l’adozione delle soluzioni e dei servizi IT grazie all’intelligenza artificiale generativa, rappresentando un passo significativo verso la realizzazione della nostra missione di migliorare la società attraverso soluzioni tecnologiche avanzate e sostenibili. Basato sulla tecnologia IBM watsonx, l’AI Accelerator offre una metodologia strutturata e collaborativa, supportata da laboratori sperimentali e una comunità estesa, per implementare soluzioni AI con maggiore efficacia e rapidità.

L’AI Accelerator è composto da quattro pilastri fondamentali:

1. Metodologia Strutturata: aiutiamo i clienti a identificare e strutturare i loro problemi (use case) in modo rigoroso. Il processo inizia con un brainstorming per identificare i problemi e le soluzioni tecnologiche, seguito da una prova del valore della soluzione AI (Proof of Value) per dimostrare l’efficacia della tecnologia.

2. Laboratorio Sperimentale: un laboratorio in cui sperimentare la tecnologia in situazioni reali, valutando i benefici e perfezionando le soluzioni.

3. Community Collaborativa: una community per condividere conoscenze e risorse. Partner, fornitori, clienti e università possono collaborare insieme con BlueIT, ampliando esponenzialmente le risorse tecnologiche e i casi d’uso disponibili.

4. Spazio Dedicato all’Innovazione: un ambiente immersivo in una vecchia cascina riconvertita, dove i clienti possono toccare con mano le soluzioni tecnologiche, vivere un’esperienza immersiva e partecipare a brainstorming in un contesto sereno e stimolante.

Girolamo Marazzi, Amministratore Unico di BlueIT: “Siamo entusiasti di presentare l’AI Accelerator, un progetto che non solo segna un importante passo avanti per BlueIT, ma rappresenta anche un’opportunità straordinaria per le aziende italiane di entrare nel futuro dell’intelligenza artificiale. Questo progetto incarna la nostra visione di innovazione responsabile e sostenibile, e siamo convinti che avrà un impatto positivo significativo sulle strategie e le operazioni dei nostri clienti.”

Alessandro La Volpe, Amministratore Delegato di IBM Italia: “Oggi le imprese hanno bisogno di un’Intelligenza Artificiale che sia pensata e sviluppata per le loro esigenze, che permetta la scalabilità e il consumo delle risorse strettamente necessarie, nonché le aiuti a fronteggiare le sfide di business traendo valore dalla risorsa più importante: i dati aziendali. Per questo accogliamo con grande favore l’iniziativa di BlueIT, che sposa appieno il nostro approccio: utilizzare watsonx, la piattaforma di AI di IBM per lo sviluppo collaborativo e aperto di soluzioni specifiche per le imprese. È nostra convinzione che il programma AI Accelerator, grazie alla competenza ed esperienza di tutti gli attori coinvolti, porterà benefici concreti e misurabili alle aziende, permettendo loro di rispondere alle richieste del mercato con maggiore fiducia e capacità.”

Paolo Castellacci, Presidente di Computer Gross: “La partnership con BlueIT, che rappresenta un’eccellenza in Italia per le soluzioni IBM, è ormai consolidata e pone le sue radici nella condivisione di priorità ed obiettivi. L’intelligenza artificiale, soprattutto nella sua declinazione generativa, sta cambiando molto velocemente logiche di business, lavoro e collaborazione. In questo scenario il ruolo dell’ecosistema e delle competenze assumono infatti un’importanza sempre maggiore. Quando, come Computer Gross, abbiamo annunciato il Competence Center dedicato a IBM watsonx, BlueIT è stata tra le prime realtà ad aderire, abbracciando il programma e sposandone appieno i valori. Per questo motivo credo che l’iniziativa AI Accelerator si inserisca perfettamente nel contesto attuale di innovazione e di sviluppo tecnologico e rappresenti un altro passo significativo nel percorso di BlueIT sul tema dell’AI.”

Sabrina Gaito, Presidente del Collegio Didattico di Informatica dell’Università degli Studi di Milano: “Riteniamo strategica l’attivazione di laboratori di AI in sinergia con le aziende, sia come strumento di formazione, sia come mezzo per favorire collaborazioni industriali di ricerca e sviluppo.”

Mauro Nolli / Pier Simone Ghislieri Marazzi, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di M&IT Consulting: “Nell’ambito della collaborazione consolidata fra BlueIT e M&IT Consulting, il progetto AI Accelerator rappresenta il punto d’eccellenza e d’operatività necessario per sostenere con successo l’implementazione dell’intelligenza artificiale nelle aziende nostre clienti, che sempre più ci chiedono di condividere use case unitamente a capacità di visione d’insieme dei processi e di scelta d’idonee soluzioni organizzative e tecnologiche.”

BlueIT invita tutte le aziende interessate a scoprire le potenzialità della sua nuova piattaforma di intelligenza artificiale e a unirsi nel percorso verso un’innovazione responsabile.