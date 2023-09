Commend presenta id8, l’innovativa soluzione per il Control Desk che eleva la gestione professionale dei sistemi di controllo a un livello completamente nuovo

Commend, specialista internazionale di sistemi di comunicazione e sicurezza, presenta la nuova soluzione di posto operatore id8, che unisce le caratteristiche e tutte le funzioni della gamma di terminali interfonici Commend con le capacità all’avanguardia di Control Desk basate sulla tecnologia Commend Symphony.

id8 è dotato di un display touch da 8″ e di funzioni avanzate e pulsanti di selezione diretta per semplificare le attività di Control Desk, rendendo più pratica e intuitiva l’operatività del sistema, con tempi di risposta ridotti e flussi di lavoro più efficienti.

L’interfaccia Control Desk dell’id8 offre il pieno controllo su tutto il sistema di sicurezza in qualsiasi situazione, garantendo che nessuna chiamata di emergenza resti senza risposta.

Progettato specificamente per comunicazioni in viva voce, id8 è stato realizzato per eccellere in ambienti rumorosi, con soppressione dinamica dei rumori di fondo alimentata da intelligenza artificiale. Presenta una qualità vocale uHD fino a 20 kHz, tecnologie OpenDuplex® e IVC (Intelligent Volume Control) per una comunicazione naturale e a mani libere. L’opzione per le video-chiamate bidirezionali offre una flessibilità ancora maggiore.

id8 è anche sicuro: è stato progettato fin dall’inizio secondo il principio della “Privacy e Security by Design”, il che consente di rispettare gli standard di sicurezza informatica più elevati. Hardware e processi software sono certificati secondo la IEC 62443-4.1 per garantire la massima cybersecurity.

Controllo completo e comodità dell’utente

id8 unisce efficienza e comfort grazie a pulsanti fisici liberamente programmabili in combinazione con un display touch, per un’interazione comoda dell’utente. La disposizione dello schermo si adatta senza sforzo a qualsiasi preferenza dell’utente individuale e agli ambienti di applicazione.

L’ampio display con una brillante riproduzione dei colori per una visualizzazione perfetta anche alla luce solare offre una panoramica chiara e consente al personale della sala di controllo di monitorare facilmente ogni aspetto, anche in situazioni difficili e di estrema pressione. Le informazioni critiche rimangono prontamente accessibili, consentendo un processo decisionale efficiente e operazioni senza interruzioni.

Versatile, espandibile, elegante

id8 si presta a numerose configurazioni e layout per adattarsi a differenti applicazioni. Il terminale base id8 è disponibile con e senza telecamera HD, come versione da scrivania o per montaggio a parete. È dotato di un pulsante fisico liberamente programmabile (ad esempio, per rispondere e terminare le chiamate, utilizzare la funzione di apriporta, “push to talk”, ecc.).

Se necessario, la soluzione Control Desk id8 può essere facilmente ampliata. Le opzioni includono l’aggiunta fino a un massimo di cinque moduli di pulsanti per chiamate dirette, con 14 pulsanti fisici ciascuno. Per un’ulteriore personalizzazione, vi è la possibilità di includere accessori come un microfono a collo di cigno e un microtelefono, oltre a un modulo di input/output, per soddisfare specifiche esigenze e una ricca selezione di componenti Symphony, che si combinano per offrire un’ampia gamma di opzioni di espansione e personalizzazione. id8 è disponibile nel colore argento e – per la prima volta nella storia dei terminali interfonici Commend – nella variante nera per adattare l’id8 alle esigenze estetiche di ambienti eleganti.

Il posto operatore id8 è una soluzione all’avanguardia ma come tutte le soluzioni Commend rimane compatibile con i dispositivi di prima generazione grazie alla filosofia Commend “Evergreen Technology”. Pur disponendo della più recente tecnologia basata sul cloud, id8 è infatti pienamente compatibile con i sistemi Commend delle precedenti generazioni.