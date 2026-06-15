Be Leader di Teamsystem si rinnova e accelera l’evoluzione digitale degli studi professionali

TeamSystem -una delle principali tech & AI company attive nello sviluppo di piattaforme digitali per la gestione del business di imprese e professionisti- rafforza il proprio impegno a sostegno degli studi professionali annunciando, in occasione della Be Leader Conference 2026, una nuova fase di Be Leader, il programma dedicato all’innovazione, alla formazione e all’evoluzione della consulenza professionale, che valorizza gli studi capaci di accompagnare le PMI nel percorso di digitalizzazione e crescita.

L’annuncio è stato accolto da una platea di oltre 1.000 Professionisti provenienti da tutta Italia, riuniti per l’appuntamento annuale della community Be Leader, che oggi conta più di 3.000 studi aderenti. Una rete di professionisti che rappresenta un punto di riferimento sempre più importante per le piccole e medie imprese nazionali chiamate ad affrontare le sfide della trasformazione digitale.

L’iniziativa promossa da TeamSystem nasce dalla consapevolezza che il ruolo del professionista stia evolvendo rapidamente. Le PMI non chiedono più soltanto supporto nei processi ma un vero e proprio accompagnamento strategico capace di trasformare tecnologia, dati e innovazione in opportunità concrete di crescita. Un cambiamento che ridefinisce la professione stessa: da esperto di adempimenti a consulente strategico delle imprese clienti. Secondo una ricerca di Kantar Italia realizzata per TeamSystem nel 2025, infatti, due aziende su tre si aspettano dal proprio professionista servizi di consulenza strategica, a conferma di una domanda che sta ridefinendo il mercato.

In questo contesto, la tecnologia e l’Intelligenza Artificiale rappresentano strumenti abilitanti che amplificano il valore della consulenza professionale. Grazie a piattaforme digitali integrate, formazione specialistica e nuove competenze, gli studi possono assumere un ruolo di consulenza a valore aggiunto verso le imprese nell’adozione di modelli organizzativi e gestionali più efficienti, competitivi e orientati all’innovazione.

Be Leader ha l’obiettivo di sostenere questa evoluzione. Il programma riconosce e valorizza gli studi che generano valore per le aziende clienti, rafforzando la connessione tra professionista e impresa e promuovendo un ambiente in cui la crescita delle PMI e quella degli studi procedono di pari passo.

“Con la nuova fase di Be Leader facciamo un passo concreto in un percorso che TeamSystem porta avanti ogni giorno per la crescita dei Professionisti. Tecnologie e mercati hanno ridisegnando il perimetro delle professioni: l’intelligenza artificiale non è più una scelta, è già oggi la linea di demarcazione tra chi guida il cambiamento di mercato e chi lo subisce. I professionisti più avanzati stanno già evolvendo in consulenti in grado di fornire servizi di valore strategico. Noi vogliamo per accompagnare tutti i professionisti in questo percorso, rendendolo possibile grazie a investimenti concreti in R&D, persone e strumenti che ampliano il ruolo consulenziale e generano valore reale per le imprese clienti.” ha dichiarato Giuseppe Busacca, General Manager BU Professional Solutions di TeamSystem e AD di Euroconference.

Nel corso della giornata, TeamSystem ha inoltre premiato le eccellenze della community nell’ambito dei Best in Class 2026, riconoscendo gli studi che si sono distinti per innovazione, capacità consulenziale e contributo alla crescita delle imprese.

Con il programma Be Leader TeamSystem conferma la propria visione: puntare sulle competenze, sulle tecnologie e sulle relazioni professionali per accelerare la trasformazione digitale delle PMI e contribuire alla competitività del sistema economico italiano.