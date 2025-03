Corelink investe 500 mila euro su Access Secure, la soluzione SASE di Sangfor

Sangfor Technologies, leader globale nel settore della cybersecurity e del cloud computing integrato e abilitato all’intelligenza artificiale, annuncia il rafforzamento della collaborazione con la società Corelink, già partner certificato Sangfor dal 2023. Quest’ultima, tra il 2024 e il 2025 ha investito 500 mila euro sia per adottare internamente la soluzione Secure Access Service Edge (SASE) Access Secure di Sangfor, sia per proporla ai propri clienti, rafforzando così il proprio portafoglio di soluzioni tecnologiche avanzate.

Le potenzialità indiscusse di SASE Access Secure

Access Secure rappresenta un’innovazione nel campo della sicurezza informatica e dell’automazione IT, fornendo alle aziende strumenti avanzati per la protezione dei dati, la gestione delle minacce e l’ottimizzazione delle infrastrutture digitali. La soluzione offre agli utenti un accesso efficiente, sicuro e affidabile alle risorse aziendali, come applicazioni e dati, servizi cloud e internet, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Access Secure è dedicata alle aziende che lavorano in un ambiente ibrido e/o full cloud e vogliono proteggere il loro perimetro virtuale in modo sicuro e scalabile; prevede 6 funzionalità accorpate: Remote access, Firewall as a service, CASB, Global backbone network, SD-WAN lightweight gateway (4G & Wi-Fi), Secure Web Gateway.

SASE è il framework per l’architettura di rete che unisce le tecnologie di sicurezza native del cloud, in particolare SWG, CASB, ZTNA e FWaaS, alle funzionalità della SD-WAN (Wide Area Network) avanzate con i migliori servizi di sicurezza di rete, consentendo alle aziende di operare in modo sicuro, rapido e senza interruzioni in tutte le sedi.

La piattaforma cloud-nativa garantisce un accesso ad alte prestazioni a servizi, applicazioni e risorse cloud. Sfruttando il motore di rilevamento Engine Zero guidato dall’intelligenza artificiale, Sangfor Access Secure offre una prevenzione delle minacce senza precedenti, proteggendo le risorse critiche dell’azienda.

La collaborazione tra Sangfor Technologies e Corelink segna un passo significativo nel rafforzamento delle strategie di cybersecurity e automazione IT nel panorama aziendale italiano, con l’obiettivo di offrire soluzioni sempre più performanti e affidabili.

Dichiarazioni

“La collaborazione con Corelink conferma la validità della nostra tecnologia e l’interesse crescente per soluzioni di sicurezza e automazione avanzate nel mercato italiano. L’investimento effettuato non ha bisogno di ulteriori commenti poiché testimonia la fiducia nella soluzione Access Secure e nel nostro impegno per offrire soluzioni all’avanguardia“, ha dichiarato Francesco Addesi, Country Manager di Sangfor Technologies Italia.

Anche Corelink sottolinea l’importanza strategica di questa partnership: “L’adozione di Access Secure all’interno della nostra azienda ci permette di elevare i nostri standard di sicurezza e gestione IT. Inoltre, la possibilità di rivendere questa soluzione ai nostri clienti ci consente di offrire un valore aggiunto concreto, rispondendo in modo efficace alle crescenti esigenze del mercato“, ha affermato Riccardo Primaverile, Amministratore Unico.