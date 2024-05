Data Center: le sfide e le opportunità di un mercato in crescita

Il mercato dei data center sta crescendo in maniera esponenziale, tanto che potrebbe raddoppiare nei prossimi anni. In questa videointervista Stefano Mozzato, CoLo & Hyperscale Strategic Segment Director, Southern Europe di Vertiv, ci racconta che cosa dobbiamo aspettarci, a partire dai principali mega trend e cercando di capire come cambiano le esigenze delle aziende anche alla luce dell’affermarsi di tecnologie come l’intelligenza artificiale e l’high performance computing. Ci siamo poi focalizzati sulle nuove sfide legate alle crescenti opportunità, come quella del raffreddamento delle componenti del data center.

Per finire, in un mondo sempre più pervaso dal climate change, abbiamo parlato di efficientamento energetico dei centri dati, soffermandoci su come si sta muovendo Vertiv in un contesto completamente nuovo per l’Italia.