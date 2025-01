Dynatrace Innovation Roadshow: l’osservabilità al centro

Tema centrale, ovviamente, quello dell’osservabilità, che insieme a sicurezza ed intelligenza artificiale diventa sempre più fondamentale nella strategia delle aziende che vogliono rimanere competitive e ottimizzare la propria operatività.

In questo video abbiamo incontrato alcuni protagonisti dell’evento Dynatrace per sentire dalle loro voci le ultime novità sul mondo dell’osservabilità e sulla, Regional Vice President eMarketing Manager per l’Italia di Dynatrace, hanno approfondito alcuni temi chiave come quello della debolezza intrinseca del software sottolineando come è oggi fondamentale essere in grado di fornire risposte precise e una automazione intelligente basata sui dati per assicurare transazioni digitali impeccabili dove il software funziona correttamente.