HER1: il nuovo Data Center di Digital Realty ha la firma di Schneider Electric

Schneider Electric, il leader globale nella gestione dell’energia e dell’automazione, ha collaborato con Digital Realty, il più grande fornitore globale di Data Center cloud e carrier-neutral, colocation e soluzioni di interconnessione, per realizzare il nuovo Data Center HER1 a Heraklion, Creta.

HER1 è il nuovo “Digital Gateway” per il Sud Europa

Lanciata ad inizio settimana, HER1 è la prima struttura carrier-neutral realizzata sull’isola e gioca un ruolo cruciale nel ridurre il gap di connettività digitale e infrastrutture di cui soffre il Sud Europa, permettendo l’interconnessione di cavi sottomarini internazionali, regionali e locali al fine da servire al meglio le esigenze cloud, telco e content delivery network (CDN) dei paesi nella zona.

HER1 si affianca ad altre aree in grande crescita – tra cui Atene, Barcellona, Marsiglia, Roma e Tel Aviv – ed è una parte centrale della piattaforma Data Center per il Mediterraneo creata da Digital Realty; è anche un importante passo avanti per la Grecia, che si consolida come centrale di connettività strategica per l’Europa orientale e meridionale, il Nord Africa e il Medio Oriente.

Le soluzioni di Schneider Electric utilizzate per la realizzazione del progetto

Dopo avere implementato con successo un Data Center prefabbricato nella sua struttura Marseille 2 (MRS2), Digital Realty ha deciso di adottare per costruire HER1 una soluzione Tier III “chiavi in mano” realizzata con le soluzioni dell’offerta per Data Center modulari di Schneider Electric, così da poter superare una serie di sfide: l’esigenza di una grande velocità di realizzazione (con l’obiettivo di essere operativi in appena 12 mesi di tempo); la capacità di raggiungere livelli più elevati di efficienza energetica, la possibilità di produrre, testare e completare off-site l’infrastruttura, dato che il Data Center HER1 si trova in un luogo remoto, l’isola di Creta.

Schneider Electric ha fornito una soluzione creata su misura che comprende due moduli di alimentazione prefabbricati totalmente integrati – completi di componenti di media tensione, trasformatori, bassa tensione, UPS e sistemi di condizionamento dell’aria.

Inoltre, Schneider ha fornito due Data Hall “all-in-one” di grandi dimensioni, dotate di sistemi di alimentazione, raffreddamento e infrastrutture IT; completano il tutto le soluzioni di monitoraggio EcoStruxure di Schneider Electric, impiegate per la gestione degli edifici e per la gestione dei sistemi elettrici (EPMS – Electric Power Management System).

Schneider Electric si è occupata interamente della progettazione e costruzione del Data Center HER1 e ha offerto servizi di consulenza. Ha fornito anche tutte le apparecchiature meccaniche ed elettriche e i software, ha seguito la produzione, l’assemblaggio, il commissioning, i servizi di sicurezza. Questo ha permesso di rispettare le impegnative tempistiche richieste, e allo stesso tempo ha minimizzato i rischi di incappare in problemi nell’installazione dell’infrastruttura sul posto.

HER1: un nuovo snodo per il Sud Europa

Secondo i dati di Telegeography l’ampiezza di banda internazionale nel sud Europa è cresciuta a un tasso annuale composto del 30% fin dal 2016 – il che significa che nella regione la capacità di trasmissione è sestuplicata.

Per la sua posizione geografica e per gli investimenti in essere su reti sottomarine quali 2Africa, Andromeda, East to Med Corridor (EMC), Medusa e Tethis, molte organizzazioni stanno scegliendo Creta come destinazione strategica per i terminali dei cavi e per realizzare Data Center; l’area sta così diventando un hub di interconnessione globale, che unisce più continenti.

HER1, il primo Data Center carrier-neutral realizzato da Digital Realty a Creta, si trova nei pressi dell’approdo a terra di vari di questi sistemi di cavi sottomarini ed offrirà quindi una struttura Data Center capace e altamente resiliente per le esigenze di chi opera nel cloud e nella connettività, sottomarina o terrestre.

Dichiarazioni

“Il rilevante investimento di Digital Realty in HER1 evidenzia il nostro obiettivo di fare del Mediterraneo un hub di connettività globale, che collega i diversi continenti e permette la trasformazione digitale”, ha dichiarato Fabrice Coquio, SVP di Digital Realty per la Francia. “Grazie alla nostra partnership strategica con Schneider Electric, arriviamo sul mercato con questo progetto critico in modo più veloce, così da rispondere alla crescente domanda di traffico della regione, migliorare la resilienza delle reti e favorire nuove opportunità per le imprese e per le comunità locali”.

“Schneider Electric collabora da molti anni con Digital Realty per aiutare il cliente a raggiungere altissimi standard nei suoi progetti Data Center in tutto il mondo. Quelli che abbiamo fatto insieme per HER1 dimostra l’enorme potenziale delle soluzioni prefabbricate per rispettare le tempistiche più impegnative minimizzando comunque i rischi”, ha commentato Pablo Ruiz Escribano, Senior Vice President, Secure Power and Data Center Business, Schneider Electric, Europe. “Il successo nella consegna di HER1 rappresenta un punto di svolta per l’implementazione di strutture Data Center nel Sud Europa; creando il suo nuovo hub di connettività globale a Creta, Digital Realty potrà connettere clienti da un continente all’altro per molti anni”.