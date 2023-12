Intel Gaudi3 AI: Vertiv studia una soluzione di liquid cooling per supportarlo

Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, ha annunciato la collaborazione con Intel, specialista mondiale nella realizzazione di tecnologie rivoluzionarie, per fornire una soluzione di liquid cooling che supporterà il nuovo e straordinario acceleratore Intel Gaudi3 AI, il cui lancio è previsto nel 2024. Le applicazioni di intelligenza artificiale e il calcolo ad alte prestazioni generano elevate quantità di calore e le imprese si rivolgono sempre più a soluzioni di liquid cooling per ottenere alternative di raffreddamento più efficienti ed eco-compatibili.

L’acceleratore Intel Gaudi3 AI consentirà l’utilizzo di server raffreddati sia a liquido che ad aria, supportati dall’infrastruttura di raffreddamento bifase a pompa (P2P) di Vertiv. La soluzione liquid-cooled è stata testata fino a 160kW di potenza dell’acceleratore utilizzando acqua dell’impianto da 17°C a 45°C (da 62,6°F a 113°F). La soluzione air-cooled è stata testata fino a 40kW di capacità termica e può essere impiegata in data center con ambienti caldi fino a 35°C (95°F). Questa soluzione di raffreddamento a pressione media basata su refrigerante P2P diretto aiuterà i clienti a sfruttare il calore e l’acqua calda, a raffreddare gli ambienti con aria e a ridurre il consumo di energia (PUE) e d’acqua (WUE) e il costo totale di proprietà (TCO).

“L’acceleratore Intel Gaudi3 AI è la soluzione perfetta per una collaborazione tra Vertiv e Intel”, ha dichiarato John Niemann, SVP global thermal line of business di Vertiv. “Vertiv continua ad ampliare il portfolio di soluzioni liquid cooling, per supportare i leader delle tecnologie AI di ultima generazione, come Intel. Vertiv affianca i clienti nel processo di adozione dell’AI in modo rapido e affidabile, aiutandoli nel contempo a rispettare gli obiettivi di sostenibilità”.

“L’elaborazione necessaria per i workload di intelligenza artificiale ha posto l’accento su prestazioni, costi ed efficienza energetica come elementi di primaria importanza per le aziende di oggi”, ha affermato Devdatta Kulkarni, principal engineer & lead thermal engineer del progetto in Intel. “Per supportare la crescita di energia e del flusso termico degli acceleratori di nuova generazione, Intel collabora con Vertiv e con altri partner del proprio ecosistema per realizzare una soluzione di raffreddamento innovativa che sarà fondamentale per aiutare i clienti a soddisfare gli obiettivi critici di sostenibilità”.