TimberMod: il nuovo modello dei prefabbricati in legno massiccio Vertiv per aumentare la sostenibilità dei data center

Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, ha presentato oggi l’innovativa soluzione Vertiv TimberMod delle linee Vertiv Power Module e SmartMod, che prevede l’utilizzo del legno massiccio come componente strutturale principale in sostituzione dell’acciaio per la realizzazione delle soluzioni di data center modulari prefabbricate (PFM).

Disponibile in Nord America ed Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), Vertiv TimberMod riflette l’impegno di Vertiv nel sostenere gli obiettivi di sostenibilità dei clienti usando un materiale più ecologico capace di ridurre al minimo il consumo di risorse e le emissioni di CO 2 .

Il legno massiccio, se proveniente da legname ricavato secondo criteri di sostenibilità, è considerato materiale edilizio rinnovabile con il potenziale di ridurre al minimo il consumo di risorse e diminuire l’impronta di carbonio fino a tre volte rispetto all’acciaio, grazie alla riduzione delle emissioni di CO 2 associate al ciclo di vita del prodotto, dal punto di origine al sito di assemblaggio e al trasporto dei materiali e degli elementi strutturali. Questa scelta ecosostenibile è in linea con la filosofia di Vertiv di fornire soluzioni che rispondano a standard di alte prestazioni e contribuiscano anche agli sforzi globali per ridurre le emissioni di CO 2 .

Vertiv TimberMod soddisfa i requisiti strutturali degli edifici, garantendo prestazioni ottimali in caso di attività sismica, di vento forte ed esigenze architettoniche. Oltre alle sue proprietà tecniche, questa soluzione innovativa aggiunge una valenza estetica all’architettura del data center, integrandosi perfettamente in ambienti diversi con un design elegante.

“Siamo impegnati nello sviluppo di soluzioni innovative che possano contribuire a ridurre l’impronta di carbonio dei data center attraverso l’uso di materiali e processi di costruzione eco-compatibili”, ha dichiarato Viktor Petik, vice president ed EMEA leader delle Integrated Modular Solutions di Vertiv. “Integrando materiali provenienti da fonti rinnovabili, Vertiv TimberMod non solo offre un’opzione più ecologica, ma lo fa senza compromettere le prestazioni, creando così un impatto positivo sia sull’ambiente che sull’efficienza operativa dei nostri clienti”.

“Sebbene i data center realizzati interamente in legno non siano una novità, sono diventati molto più accessibili ora che un primario vendor di data center prefabbricati propone elementi modulari per la progettazione di sale macchine o di un intero data center utilizzando il legno, con la certificazione ingegneristica che ne garantisce l’affidabilità”, ha dichiarato Vlad Galabov, director per cloud e data center nel gruppo di ricerca e consulenza tecnologica di Omdia.

Vertiv TimberMod è stato presentato alla conferenza stampa ‘Vertiv Driving Innovation 2023: The Prefabricated Modular Revolution” che si è svolta la scorsa settimana ed è la più recente novità a un portfolio in continua crescita di soluzioni PFM standard e personalizzabili. Le capacità flessibili delle soluzioni prefabbricate di Vertiv ne fanno la scelta ideale per i data center di ogni dimensione, da quelli di piccole e medie dimensioni alle strutture hyperscale, offrendo scalabilità e adattabilità in linea con la dinamica evoluzione delle aziende. La facilità di implementazione e la flessibilità sono caratteristiche fondamentali, che garantiscono ai clienti la possibilità di incrementare le funzionalità del data center senza problemi.

Vertiv fornisce anche servizi end-to-end per facilitare una rapida implementazione e un funzionamento efficiente. Si tratta di un’assistenza completa che prevede la messa in funzione, la manutenzione ordinaria, il monitoraggio remoto e la formazione, rafforzando l’impegno a fornire una soluzione olistica per i clienti.