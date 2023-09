Le Ferrovie Federali Svizzere migrano al cloud con Red Hat

Red Hat, fornitore di soluzioni open source, ha annunciato una collaborazione con le Ferrovie Federali Svizzere (SBB/FFS) volta a completare un ampio progetto di migrazione IT. Utilizzando Red Hat AMQ Streams, Red Hat Consulting ha migrato i servizi Apache Kafka nel nuovo ambiente cloud delle FFS con impatti minimi sui tempi di attività.

La pressione legata all’aumento dei costi ha raggiunto livelli particolarmente elevati durante la pandemia COVID-19. Di conseguenza, per aumentare la flessibilità e ridurre i costi, il team IT delle Ferrovie Federali Svizzere ha deciso di spostare i carichi di lavoro in un altro ambiente cloud, con l’obiettivo di completare il progetto in tempi brevi.

Mentre una parte considerevole dei servizi applicativi è stata migrata con successo come previsto, il trasferimento di infrastrutture come Apache Kafka ha subito ritardi. Le FFS si sono quindi rivolte a Red Hat per superare le complessità tecniche della migrazione.

Nonostante i tempi stretti, la breve curva di apprendimento e la crescita costante della piattaforma dati Kafka delle Ferrovie Federali Svizzere durante la migrazione, i team FFS Kafka e Red Hat Consulting sono riusciti a migrare con successo 57 applicazioni, compresi gli strumenti per il servizio clienti, i sistemi backend aziendali e la pianificazione della capacità. Durante il processo, l’operatività della piattaforma non ha subito interruzioni, e anche le applicazioni più pesanti dal punto di vista dei dati, compresi i servizi mission-critical, hanno continuato a funzionare con downtime ridotti al minimo.

Ferrovie Federali Svizzere e Red Hat hanno optato per una migrazione più resiliente e graduale secondo i principi DevOps, perfezionati costantemente grazie alla collaborazione tra i team. L’ingegneria della piattaforma ha contribuito a fornire funzionalità self-service con attività infrastrutturali automatizzate per accelerare la distribuzione e il funzionamento dei nuovi servizi per i team di sviluppo, oltre a semplificare le operazioni IT.

“Con l’aumento dei costi che le ferrovie hanno subito dopo la pandemia, la realizzazione di piattaforme cloud agili e interoperabili è diventata necessaria per sfruttare al meglio gli investimenti tecnologici”, ha commentato Richard Zobrist, country manager Svizzera, Red Hat. “L’esperienza di Red Hat nella comunicazione aperta, nelle pratiche agili e DevOps ha aiutato le Ferrovie Federali Svizzere a migrare in modo efficiente a un ambiente cloud più flessibile.”

“La collaborazione con il team di esperti di Red Hat ha funzionato bene, e insieme siamo riusciti a completare un progetto complesso nei tempi previsti”, ha aggiunto Thierry Peng, product manager di FFS. “Nel complesso, la migrazione al cloud ha segnato un passaggio importante nella nostra modernizzazione IT, mettendo le Ferrovie Federali Svizzere nella condizione di soddisfare le esigenze dei clienti del futuro.”