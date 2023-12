L’Intelligenza Artificiale impatta anche sull’Industria del Facility Management

L‘Intelligenza Artificiale sta dimostrando potenzialità infinite, migliorando la gestione del business in numerosi settori. Uno di quelli a maggiore potenzialità è sicuramente il Facility Management, termine che racchiude l’attività di gestione e manutenzione degli edifici, delle infrastrutture e degli spazi. L’applicazione dell’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il modo in cui le operazioni vengono gestite, ottimizzate e mantenute.

Una delle principali sfide nel Facility Management è l’ottimizzazione delle risorse e delle operazioni e l’intelligenza artificiale potrebbe essere in grado di analizzare i dati provenienti da sensori, dispositivi IoT e altri sistemi per identificare schemi e tendenze. Questi dati possono aiutare a prevedere la manutenzione preventiva, riducendo i tempi di inattività e ottimizzando l’utilizzo delle risorse. Ad esempio, l’intelligenza artificiale potrebbe monitorare i livelli di consumo energetico e regolare automaticamente l’illuminazione e la climatizzazione per ridurre gli sprechi.

Un altro aspetto cruciale nel Facility Management è la manutenzione degli edifici e delle attrezzature. Con l’IA, sarebbe possibile implementare sistemi di manutenzione predittiva che analizzino costantemente i dati delle attrezzature e identifichino segnali di possibili guasti imminenti. Ciò consentirebbe di intervenire tempestivamente, evitando costosi periodi di inattività e interruzioni nell’erogazione dei servizi.

L’IA sta rivoluzionando anche il modo in cui le richieste di assistenza e manutenzione vengono gestite. Chatbot e assistenti virtuali basati su IA potrebbero interagire con gli utenti finali, rispondendo alle loro domande, fornendo indicazioni e raccogliendo informazioni sulle problematiche. Ciò semplifica la comunicazione e accelera la risoluzione dei problemi.

L’intelligenza artificiale potrebbe inoltre svolgere un ruolo significativo come driver della sostenibilità in molte aree; in particolare nell’ottimizzazione delle risorse come l’energia, l’acqua e i materiali; algoritmi di apprendimento automatico possono essere impiegati per monitorare e controllare i consumi energetici in tempo reale, aiutando le aziende e le istituzioni a ridurre gli sprechi e a migliorare l’efficienza. Un’altra applicazione è certamente in campo agricolo dove l’intelligenza artificiale può essere applicata all’agricoltura per ottimizzare la gestione delle coltivazioni, monitorare le condizioni del suolo e delle piante, e ridurre l’uso di acqua, pesticidi e fertilizzanti. In sintesi, l’intelligenza artificiale può svolgere un ruolo cruciale nell’affrontare sfide ambientali e promuovere la sostenibilità attraverso l’ottimizzazione delle risorse, la gestione intelligente e la previsione dei cambiamenti ambientali.

Infine, la sicurezza, che è una priorità nell’ambito del Facility Management. L’IA potrebbe migliorare il monitoraggio dei sistemi di sicurezza, rilevando automaticamente comportamenti sospetti attraverso l’analisi di dati provenienti da telecamere di sorveglianza e sensori. In caso di situazioni di emergenza, l’IA può attivare protocolli di sicurezza e segnalare tempestivamente alle autorità competenti.

Da non sottovalutare però che nonostante i vantaggi evidenti dell’applicazione dell’IA nel Facility Management, ci sono anche sfide da affrontare. La raccolta e l’analisi dei dati sollevano questioni sulla privacy e sulla sicurezza dei dati. È importante garantire che le informazioni personali siano trattate in modo sicuro e conforme alle normative vigenti.

A cura di Pierluigi Capelli, Direttore Generale CPL Concordia