Nae accresce il ramo consulenza di Minsait

Minsait ha annunciato di aver acquisito Nae, società di consulenza specializzata nel mercato delle telecomunicazioni. La società offre, inoltre, consulenze esperte in materia di transazioni societarie per massimizzare il valore per gli investitori del settore. Sempre Nae è, poi, specializzata in ecosistemi di reti di telecomunicazioni e virtualizzazione delle infrastrutture digitali che sfruttano le possibilità del cloud per massimizzare le opportunità di business.

Con questa operazione, Minsait rafforza la sua posizione nel settore delle TLC e la sua proposta di valore end-to-end. Il tutto guidando un’area strategica per l’azienda con un grande potenziale di crescita. Ma anche accelerando la trasformazione digitale delle imprese e consentendo la diffusione di soluzioni innovative in tutti i settori industriali. Specie in aree come il 5G, l’intelligenza artificiale, l’internet delle cose e l’automazione e la robotizzazione dei processi.

Minsait con Nae per lo sviluppo del settore Telecomunicazioni

Luis Abril, direttore esecutivo di Indra e CEO di Minsait, ha dichiarato che “l’accordo favorisce la creazione di valore per i nostri clienti, dipendenti e azionisti. L’incorporazione di Nae ci permette di portare sul mercato un’offerta differenziata, completa e di alto valore. Il tutto combinando le nostre capacità digitali con la sua conoscenza ed esperienza nel settore Telco. Inoltre, Nae rafforza la nostra posizione di partner strategico per i nostri clienti, aiutandoli a ottimizzare la gestione e ad accelerare la trasformazione dei loro processi e delle loro infrastrutture tecnologiche. Con Nae copriamo la progettazione, l’implementazione e la gestione di servizi su scala globale. E contribuiamo in modo definitivo allo sviluppo del settore delle telecomunicazioni e di altri settori e mercati“.

Gli amministratori delegati di Nae, Cristóbal Escoda e Antoni Ibañez, si dicono “entusiasti di far parte dell’ecosistema Minsait e di unire le forze per avere un’offerta unica per generare più valore per i nostri clienti. Nae opererà come una business unit con una propria entità, mantenendo il suo marchio e il suo modello di gestione. Sempre Nae sfrutterà la presenza, la portata commerciale e la scala di Indra per iniziare una nuova fase di espansione e crescita al servizio dei nostri clienti e dello sviluppo dei nostri team“.

La nuova unit di consulenza sulle telecomunicazioni sarà composta da circa 400 persone e sarà guidata da Cristóbal Escoda e Antoni Ibañez, soci fondatori e manager di Nae, entrambi con una vasta esperienza in posizioni dirigenziali nel settore.