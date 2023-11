Nordcom affida a ESET la sicurezza dei dispositivi aziendali

ESET, specialista europeo globale nel mercato della cybersecurity, è stata selezionata da Nordcom, Digital Company del Gruppo FNM, per proteggere gli oltre 2000 dispositivi presenti nelle diverse società facenti parte del Gruppo.

Da più di 20 anni Nordcom affianca le aziende di trasporto e gli Enti della Pubblica Amministrazione per vincere la sfida della digitalizzazione, fornendo consulenze e soluzioni digitali su misura, per ottimizzare i processi degli operatori della mobilità. Partecipata per il 58% da FNM e per il 42% da TIM, Nordcom opera in un mercato complesso e in continua evoluzione, un contesto che richiede un alto profilo di responsabilità sociale e morale e impone uno schema di valori basato su eticità, trasparenza, correttezza negli affari, elevata qualità professionale e orientamento al servizio.

Nordcom era dotata di un’infrastruttura tecnologica caratterizzata da un sistema di protezione che non riusciva a rispondere in modo ottimale alle esigenze di sicurezza dell’intero gruppo aziendale. Per questo all’inizio del 2021 è stato avviato un processo di scouting con l’obiettivo di identificare una tecnologia di sicurezza con un basso impatto sulle risorse, un alto tasso di rilevazione di malware (attestato da test indipendenti effettuati da analisti terzi autorevoli) e una presenza in Europa.

La compresenza di tutti questi elementi di valutazione ha portato Nordcom a scegliere ESET come vendor di security a cui affidare la protezione degli oltre 2000 dispositivi presenti nelle diverse società facenti parte del Gruppo.

La soluzione ESET PROTECT Enterprise si è mostrata essere la più adatta a rispondere alle esigenze di sicurezza del cliente perché, perseguendo un approccio multilivello, è sviluppata per rispondere in modo ottimale alle richieste di security delle grandi realtà enterprise.

ESET PROTECT Enterprise, scelta da Nordcom, presenta al suo interno le seguenti componenti:

• ESET PROTECT, la console di gestione centralizzata che mantiene sotto controllo l’intera infrastruttura di sicurezza, consente di effettuare l’inventario delle macchine presenti in rete e offre funzionalità di reporting in tempo reale

• ESET Endpoint Security, la protezione multilivello avanzata per le diverse tipologie di dispositivi aziendali come computer e smartphone

• ESET Server Security, che garantisce la protezione dei dati gestiti tramite i server aziendali

• ESET Liveguard Advanced, la tecnologia di sandboxing in cloud in grado di bloccare le minacce e gli attacchi ransomware prima che si diffondano all’interno della rete aziendale

• ESET Full Disk Encryption, robusta soluzione di crittografia che consente di rimanere compliant alle normative di sicurezza in atto

• ESET Inspect, la soluzione XDR (eXtended Detection and Response) che consente di identificare eventuali comportamenti anomali, sviluppando capacità di risposta a violazioni e incidenti di sicurezza.

Grazie all’adozione della tecnologia ESET, Nordcom e le società del Gruppo FNM coinvolte nel progetto sono state in grado di ottimizzare i benefici derivanti da un sistema di sicurezza in cloud: la fase di deployment degli endpoint non ha evidenziato alcuna criticità sia da parte del reparto IT che lato utente.

La possibilità di sfruttare le potenzialità della tecnologia di sicurezza in cloud su migliaia di utenti ha permesso a Nordcom di innalzare ulteriormente il livello di sicurezza, mantenendo sotto controllo, attraverso una dashboard di gestione unica con accesso da qualsiasi browser web, non solo i dispositivi presenti in azienda ma anche i device personali utilizzati dagli utenti in remote working. Questo ha permesso di ottenere una maggiore reattività nella gestione degli alert e di avere il pieno controllo degli endpoint amministrati, anche fuori dal perimetro aziendale.

“Basso impatto sulle risorse, alto tasso di rilevazione di malware e la presenza in Europa sono stati gli elementi che ci hanno portato a scegliere ESET come vendor di security di riferimento, – ha raccontato Fabio Alessi, Responsabile Area Sistemi e Infrastrutture Direzione Tecnica di Nordcom (nella foto a destra) -. L’adozione di una tecnologia di sicurezza multi-livello e in cloud ha permesso a Nordcom e alle società del Gruppo di estendere il perimetro aziendale, proteggendo anche gli utenti e i dispositivi in remoto.”

“Siamo orgogliosi che Nordcom abbia scelto ESET come vendor di riferimento per la parte di gestione e sicurezza dei dati e dei dispositivi aziendali – commenta Fabio Buccigrossi, Country Manager di ESET Italia (nella foto a sinistra) –. In uno scenario sempre più complesso, dove il rischio che i propri dati siano oggetto di attacchi informatici è ormai all’ordine del giorno, diventa fondamentale affidarsi a una combinazione di tecnologie e servizi di security che innalzino ulteriormente il livello di protezione dei sistemi aziendali.”