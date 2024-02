NTT DATA e IBM insieme per il Center of Excellence per l’AI generativa

Cresce sempre più l’interesse delle aziende nei confronti dell’Intelligenza Artificiale Generativa e, come per ogni nuova tecnologia, serve la giusta formazione e l’aiuto dei professionisti del settore per implementarla in modo ottimale. Per questo motivo NTT DATA Business Solutions e IBM hanno realizzato un CoE (Center of Excellence – Centro di eccellenza) dedicato alla piattaforma di AI generativa watsonx. Il CoE sarà focalizzato sull’utilizzo della piattaforma dati e AI IBM watsonx con AI watsonx assistant per lo sviluppo di soluzioni che incorporano l’AI generativa da offrire ai clienti. Il CoE combina le competenze di settore di NTT DATA Business Solutions con la tecnologia IBM per aiutare i clienti ad aumentare e accelerare l’impatto dell’AI generativa.

“Sebbene attualmente sia basata in Danimarca, questa iniziativa rappresenta un impegno a livello globale e ha l’obiettivo di sostenere i nostri clienti in tutto il mondo”, spiega Norbert Rotter, CEO di NTT DATA Business Solutions ed EVP NTT DATA.

Il CoE è anche utile a estendere nuovi casi d’uso relativi all’AI generativa alla piattaforma it.human di NTT DATA, che incorpora funzionalità di IBM watsonx, machine learning, riconoscimento vocale, elaborazione del linguaggio naturale e AI conversazionale per migliorare l’esperienza cliente.

“Man mano che le aziende adottano l’AI generativa, hanno sempre più bisogno di appropriate competenze relative ai processi aziendali e al settore d’industria combinate con la migliore tecnologia open-source”, ha affermato Kate Woolley, General Manager, IBM Ecosystem. “La partnership ci consente di sviluppare in collaborazione soluzioni per i clienti mirate a garantire flessibilità, governance e apertura”.

La collaborazione, inoltre, fa leva sulle risorse tecnologiche, sulle competenze e sulla formazione professionale messe a disposizione da IBM, incluso IBM Cloud, per creare casi d’uso e consentire l’accesso a foundation model e best practice utili a fornire assistenza ai clienti che per i loro progetti utilizzano la piattaforma watsonx. NTT DATA Business Solutions fornisce al CoE risorse di vendita per interagire con i clienti, creare casi d’uso e implementare prodotti AI.

“Prevediamo un aumento degli investimenti nell’AI da parte dei clienti quest’anno”, sostiene Nicolaj Vang Jessen, EVP, Global Innovation & Industry Consulting, NTT DATA SAP TFA e responsabile per l’area NEE (North-East-Europe – Europa nordorientale) presso NTT DATA Business Solutions. “Il CoE armonizza le nostre risorse, metodologie e competenze di settore, potenziandole grazie alle eccellenti competenze di IBM”.