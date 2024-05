Reti aiuta le aziende ad implementare le soluzioni Confluent

Le aziende di ogni settore, oggi, devono affrontare le sfide di un mercato sempre più competitivo e, per farlo, hanno bisogno di partner competenti e specializzati che le supportino con le migliori soluzioni tecnologiche in circolazione.

Reti, tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration, B Corp e società benefit quotata su Euronext Growth Milan, sigla la partnership con Confluent, l’azienda che ha sviluppato la piattaforma di data streaming pioniera di una nuova categoria di infrastrutture che mettono in movimento i dati.

Sempre di più i dati stanno diventando fondamentali per tutte le organizzazioni e il loro business: gli strumenti Confluent consentono, in maniera semplice, flessibile e scalabile, di scambiare flussi di dati tra sistemi, creando integrazioni solide a supporto dell’efficacia dei processi. Queste soluzioni avanzate, che facilitano l’integrazione e l’aggiornamento di dati e informazioni e la collaborazione in tempo reale, permettono dunque di aumentare l’agilità e la produttività all’interno delle aziende.

Nell’ambito della partnership Reti, grazie alle proprie competenze di project e data management, affianca le proprie risorse ai team dei clienti per assisterli nell’introdurre le soluzioni Confluent nella realtà che vivono quotidianamente, per trarre valore da queste tecnologie innovative e cogliere le sfide del mercato.

“La collaborazione con Confluent”, ha affermato Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti, “ci consente di aiutare i clienti a migliorare l’efficacia, la produttività e la collaborazione con una piattaforma di streaming dati affidabile e all’avanguardia. Siamo certi che, con il supporto dei nostri professionisti, con elevate competenze tecnologiche e progettuali, le organizzazioni potranno trarre vantaggio dalla partnership tra Reti e Confluent e affrontare le sfide del futuro”.