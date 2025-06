Sangfor pronta con un nuovo brand per l’International Roadshow 2025

Una giornata impegnativa e tanto attesa dal team Sangfor Technologies Italia, azienda che propone soluzioni di infrastruttura IT iperconvergente e specializzata in Cloud Computing & Cyber Security, è la tappa milanese dell’International Roadshow 2025, previsto in tutti i paesi del mondo in cui l’azienda ha una sede. Oltre 250 le persone arrivate da tutta la Penisola tra partner, distributori e clienti. Un programma ricco, guidato da un unico fil rouge: il modo in cui la digitalizzazione può aggiungere valore alle aziende e semplificare sistemi e processi IT. Questo concetto, sintetizzato nel titolo: “Digital Plus, IT Minus, The Future Made Simple” è il cuore del messaggio di Sangfor.

Digital Plus rappresenta l’impatto positivo della trasformazione digitale che, grazie a tecnologie avanzate e soluzioni cloud, migliora efficienza, innovazione e competitività. IT Minus significa semplificazione dei sistemi IT e di sicurezza, riducendo costi e complessità per permettere alle aziende di concentrarsi sul proprio core business.

Guardando avanti, il futuro è AI+: sistemi più intelligenti, più efficienti e più innovativi: l’IA migliora le decisioni e rileva minacce in tempo reale (intelligenza); automatizza processi, riducendo il carico sul team IT (efficienza); spinge l’agilità e l’adattamento ai cambiamenti di mercato (innovazione).

“Ma l’adozione dell’IA presenta anche delle sfide”, afferma Francesco Addesi, Country Manager Italia, dopo il benvenuto e la presentazione del team. “In Sangfor ci impegniamo a rendere questo percorso semplice e sicuro, offrendo una base solida per costruire e far girare qualsiasi applicazione IA in un ecosistema integrato di risorse, modelli e soluzioni verticali. Infine, la sicurezza è il centro della nostra visione: vogliamo proteggere gli asset digitali con una piattaforma intelligente, pronta ad affrontare le minacce in continua evoluzione”.

E proprio di evoluzione si parla quando viene introdotto il nuovo brand di Security.

ATHENA – Saggezza e strategia nel nuovo brand di Security di Sangfor Technologies

“Fino a oggi”, spiega Giulia Bianchi, Responsabile Marketing, “abbiamo utilizzato nomi specifici per ogni soluzione, come Network Secure, Endpoint Secure, IAG, Cyber Command, Omni Command. Ma con un portafoglio in costante espansione, questo approccio rischia di creare confusione, mentre la nostra missione è esattamente l’opposto: rendere la trasformazione digitale semplice e sicura. Per noi semplicità significa anche avere un brand chiaro e immediato. Per questo nasce Athena, il nuovo brand di security, seguito da una denominazione che identifica la tecnologia: Athena XDR, Athena SASE, Athena NDR e così via”.

Athena, divinità della mitologia greca, incarna l’intelligenza militare, la strategia e la difesa giusta. È raffigurata con scudo e lancia, accompagnata dalla civetta, simbolo di saggezza; unisce intelligenza, potere e protezione, proprio come la sicurezza di Sangfor.

“Vogliamo portare l’intelligenza, la forza e la strategia nella cybersecurity. Lo scudo rappresenta la protezione totale delle infrastrutture; la lancia, la nostra risposta veloce e mirata alle minacce; la civetta, la visione profonda che permette di vedere ogni rischio, prima che diventi un problema», prosegue Giulia Bianchi.

Da oggi le tecnologie cyber di Sangfor vengono ufficialmente identificate in un modo nuovo: Athena XDR prende il posto di Omni-Command, Athena SASE quello di Sangfor Access Secure e così via. Non cambiano invece le soluzioni HCI e VDI.

Le soluzioni: Athena XDR, HCI & VDI e Athena SASE

Tra i focus della mattina, la presentazione di alcune tra le soluzioni più richieste dal mercato, a cura del team guidato da Luca Bettili – Presales Director Italia, Sangfor che ha affermato: “Con Athena XDR vogliamo ridefinire il concetto di protezione: non più reattiva, ma proattiva, intelligente e centralizzata. È una piattaforma pensata per alleggerire il lavoro dei team di sicurezza IT e per rispondere con tempestività alle minacce più complesse. Oggi sicurezza significa anche semplificazione e controllo: per questo Athena XDR e la nostra soluzione HCI rappresentano il cuore di un ecosistema integrato, moderno e pronto alle sfide dell’IA”.

Athena XDR

Athena XDR è la piattaforma di Extended Detection and Response (XDR) di sangfor disponibile sia in modalità on-premises sia SaaS. La soluzione è pensata per offrire una protezione contro le minacce informatiche, integrando tecnologie avanzate e strumenti di ultima generazione.

Al centro dell’innovazione c’è Security GPT, un assistente generativo basato su un Large Language Model, che permette ai team di sicurezza IT di interagire in un linguaggio naturale per analizzare le minacce, semplificare le operazioni e ottenere informazioni dettagliate in modo più rapido ed efficiente.

Athena XDR si presenta come un ecosistema completo, in grado di elevare la sicurezza informatica oltre le misure tradizionali. Integra dati provenienti dalla rete e dagli endpoint, supportati da IA avanzata, machine learning e analisi comportamentale, migliorando significativamente le capacità di rilevamento e risposta alle minacce.

Principali vantaggi:

Tecnologie integrate: unisce in un’unica piattaforma strumenti come EDR (Endpoint Detection and Response), NDR (Network Detection and Response) e NGFW (Next-Generation Firewall).

Elevata precisione: è in grado di identificare minacce avanzate e sconosciute con un’accuratezza superiore al 99% in meno di 5 minuti, inclusi attacchi complessi come gli zero-day.

Dashboard intuitiva: l’interfaccia visuale consente una panoramica chiara delle minacce attive e delle risorse a rischio, facilitando la gestione delle vulnerabilità e la risposta tempestiva.

Efficienza operativa: grazie alla riduzione dei tempi di indagine del 90% e all’efficace raggruppamento degli avvisi, i team possono concentrarsi su priorità reali, riducendo il sovraccarico di lavoro.

Maggiore sicurezza: l’integrazione intelligente degli strumenti consente un miglioramento del 70% nella protezione del sistema, ottimizzando la risposta alle minacce ad alto rischio.

Riduzione dei costi: la piattaforma contribuisce a ridurre i costi delle operazioni di sicurezza, grazie a funzionalità native e a una gestione centralizzata con un unico fornitore.

Athena XDR è pensata per aziende di qualsiasi settore, offrendo flessibilità, scalabilità e un approccio unificato alla sicurezza informatica. Si propone come una risposta efficace alla crescente complessità degli attacchi informatici, rendendo più semplici, veloci e mirate le operazioni di detection e response.