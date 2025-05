TeamSystem continua a crescere anche oltre i confini italiani

Un 2024 ricco di successi e traguardi per TeamSystem – tech & AI company italiana leader nello sviluppo di soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti. L’azienda continua a crescere e consolidare il proprio percorso di espansione internazionale e comunica di aver chiuso il 2024 a quota 1 miliardo di euro di fatturato, con un incremento del +19% rispetto all’anno precedente.

Gli obiettivi raggiunti da TeamSystem nel 2024

Nel dettaglio, i risultati 2024 evidenziano un EBITDA normalizzato di €468,8 milioni (+18% vs 2023), una marginalità pari al 46,5% e ricavi ricorrenti che rappresentano circa l’83,7% del totale, con l’Annual Recurring Revenue (ARR) che ha superato gli €837 milioni – con una crescita del 21% rispetto all’anno precedente.

Risultati resi possibili anche grazie a una base clienti in costante espansione e a una solida struttura al suo servizio, con TeamSystem che può contare oggi su oltre 2,5 milioni di clienti attivi e su un team di più di 5.000 persone, impegnate ogni giorno nel supportare imprese e professionisti nel loro percorso di digitalizzazione.

Nel 2024, TeamSystem ha inoltre consolidato la propria strategia di espansione internazionale, grazie anche a un piano di investimenti in M&A che ha superato i 500 milioni di euro negli ultimi due anni. Un impegno che ha permesso al Gruppo di rafforzare il proprio posizionamento come primo player tecnologico europeo dedicato alla digitalizzazione di PMI e professionisti, arrivando a operare stabilmente in sette Paesi.

La crescita economico-finanziaria registrata dal Gruppo rappresenta inoltre un’importante conferma della validità della strategia di continua innovazione di TeamSystem, come dimostrano gli investimenti già annunciati da oltre 1 miliardo di euro in Ricerca & Sviluppo e Open Innovation su base quinquennale. Al centro di questo impegno, l’Intelligenza Artificiale, cui sono stati destinati 250 milioni di euro del piano, per favorirne l’integrazione in tutte le suite di soluzioni TeamSystem.

Dichiarazioni

“Il raggiungimento del billion rappresenta una pietra miliare per TeamSystem e per la nostra storia”, ha dichiarato Federico Leproux, CEO di TeamSystem. “Questo traguardo è il risultato di un percorso costruito nel tempo, fatto di innovazione costante, attenzione ai clienti e capacità di adattamento a un mercato in continua evoluzione. Il 2024 ha visto TeamSystem rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di partner tecnologico per la trasformazione digitale e l’adozione di dell’Intelligenza Artificiale per imprese e professionisti in Italia e all’estero, anche grazie a un’intensa attività di crescita per linee esterne che ci sta permettendo di espandere con successo la nostra presenza in Europa e nel bacino del Mediterraneo, dove ci stiamo affermando sempre più come leader e vero e proprio punto di riferimento”.

“La crescita a doppia cifra registrata nel 2024 è frutto di un modello operativo solido e scalabile, alimentato da ricavi ricorrenti di alta qualità e da una clientela fidelizzata”, ha aggiunto Tommaso Cohen, COO del Gruppo TeamSystem. “Il nostro livello di cash conversion ha raggiunto il 102%, in aumento di 16 punti percentuali rispetto al 2023. Questo risultato ci consente di continuare a sostenere con forza anche lo sviluppo tecnologico interno, votato all’innovazione continua. In particolare, per la nostra offerta integrata stiamo continuando a esplorare sempre più a fondo le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale, che rappresenta per noi un fattore abilitante fondamentale per costruire soluzioni sempre più semplici, efficienti, accessibili a tutti e in grado di dare un vantaggio competitivo ai nostri clienti”.