L’AI enterprise entra nell’era del controllo

Negli ultimi due anni l’intelligenza artificiale è diventata la tecnologia più rapidamente adottata nella storia dell’impresa moderna. Modelli generativi, agenti e automazioni si sono diffusi in modo capillare, spesso in parallelo e senza un’architettura unificante. Il risultato è un paradosso ormai evidente: più l’AI cresce nelle organizzazioni, meno diventa trasparente, governabile e prevedibile.

Non siamo più nella fase dell’innovazione, ma in quella della saturazione. E come accade in ogni ciclo tecnologico, il vero punto di svolta non è l’adozione, ma il controllo.

La maggior parte delle organizzazioni oggi opera con una realtà frammentata: centinaia di modelli, agenti e automazioni distribuiti tra cloud diversi, vendor differenti e unità di business autonome. Questa espansione ha generato valore, ma anche una nuova forma di complessità sistemica.

Il problema non è più “cosa può fare l’AI”, ma: chi la controlla, dove opera, con quali permessi, e soprattutto con quale livello di rischio e costo.

In altre parole, l’AI enterprise ha superato la fase dell’innovazione ed è entrata in quella dell’AI sprawl: una crescita non coordinata che rende difficile comprendere l’impatto complessivo dei sistemi intelligenti sull’organizzazione.

È in questo contesto che si inseriscono gli annunci presentati da ServiceNow durante il primo giorno di Knowledge 2026 a Las Vegas, che delineano un’evoluzione chiara: l’AI non è più solo uno strumento di supporto, ma un’infrastruttura operativa da governare in modo centralizzato, sicuro e misurabile.

AI Control Tower: il “sistema operativo” dell’AI enterprise

Il primo grande annuncio riguarda l’evoluzione della piattaforma AI Control Tower di ServiceNow, pensata come livello di controllo unificato per tutta l’intelligenza artificiale aziendale.

Il suo obiettivo è ambizioso: trasformare un ecosistema frammentato in un sistema governato lungo cinque dimensioni fondamentali.

Discovery come mappatura totale dell’AI enterprise

L’AI non viene più gestita per singoli strumenti, ma come asset distribuito su cloud pubblici, applicazioni enterprise e infrastrutture ibride. In pratica, la soluzione permette di identificare automaticamente tutte le risorse AI presenti nell’organizzazione, incluse quelle distribuite su cloud esterni come Amazon Web Services, Google Cloud e Microsoft Azure, oltre a sistemi enterprise come SAP, Oracle e Workday. La capacità di identificare non solo modelli e agenti, ma anche identità non umane e dispositivi connessi, rappresenta un passaggio chiave: senza visibilità completa, non esiste governance reale.

Observability come comprensione del comportamento dell’AI

Il passaggio più significativo è culturale: non si osservano più solo sistemi, ma decisioni. L’AI viene analizzata nel momento in cui agisce, non a posteriori. Questo cambia radicalmente il concetto di audit, che diventa continuo e non periodico. La soluzione introduce infatti un monitoraggio continuo dei comportamenti degli agenti AI, sostituendo le tradizionali verifiche periodiche con osservabilità in tempo reale. Grazie all’integrazione di Traceloop, è possibile analizzare come gli agenti “ragionano” e prendono decisioni durante l’esecuzione dei processi.

Governance come infrastruttura automatizzata del rischio

Con l’introduzione di framework allineati a standard come NIST ed EU AI Act, la governance non è più un layer documentale, ma un sistema operativo che interviene direttamente sui modelli, sui dati e sui prompt. Quindi la governance lavora su un livello automatizzato, estendendosi a modelli, dataset, prompt e sistemi di machine learning.

Security come controllo dell’identità dell’AI

L’elemento più sottovalutato dell’AI enterprise è la proliferazione di identità non umane. Ogni agente è, di fatto, un’entità operativa con accesso a sistemi e dati. L’integrazione con Veza introduce un principio fondamentale: l’AI deve operare entro confini di privilegio dinamici e verificabili in tempo reale.

Measurement come disciplina economica dell’AI

Il tema emergente non è più la performance dei modelli, ma la sostenibilità economica dell’AI su larga scala. Senza misurazione del valore e dei costi in tempo reale, l’AI diventa un centro di costo opaco. Measure introduce infatti un livello di controllo economico-finanziario, consentendo alle aziende di monitorare costi, consumi e ritorno sugli investimenti AI, uno degli aspetti più critici nella fase di scalabilità.

Autonomous Workforce: l’AI che esegue il lavoro end-to-end

Parallelamente alla governance, ServiceNow sta ridefinendo il ruolo dell’AI nei processi aziendali attraverso il concetto di Autonomous Workforce. Il punto di rottura è semplice ma radicale: l’AI non assiste più il lavoro, lo esegue. Gli AI specialist introdotti dalla piattaforma operano come unità funzionali integrate nei processi di IT, CRM, HR e security. Non si limitano a suggerire azioni, ma completano interi processi operativi.

A differenza dei tradizionali sistemi di AI assistiva, questi specialisti operano direttamente nei workflow aziendali, eseguendo attività come gestione ticket, risoluzione incidenti, onboarding, gestione richieste clienti e analisi di rischio.

L’obiettivo dichiarato è ridurre il carico operativo delle attività ripetitive e consentire alle persone di concentrarsi su decisioni strategiche. In questo modello, l’AI non è più un supporto esterno ma un attore operativo integrato nei processi aziendali.

Sicurezza e governance: Armis e Veza nel cuore del controllo

Uno degli aspetti più critici dell’espansione dell’AI è senza dubbio la crescita incontrollata delle identità digitali, soprattutto non umane. Per affrontare questo tema, ServiceNow integra nuove capacità di sicurezza attraverso le tecnologie di Armis e Veza proponendo una visione unificata: non è possibile governare l’AI senza governare ciò a cui ha accesso, e non è possibile governare l’accesso senza conoscere in tempo reale l’intero patrimonio digitale dell’impresa.

Armis consente una visibilità continua su tutti gli asset connessi, inclusi dispositivi IT, OT, IoT e infrastrutture cloud. Questo permette di costruire una rappresentazione dinamica e aggiornata della superficie di attacco. Mentre Veza introduce un livello di governance sugli accessi estremamente granulare, mappando in tempo reale chi o cosa ha accesso a quali risorse e con quali permessi. L’integrazione tra le due tecnologie consente di unificare asset intelligence e identity governance in un unico modello operativo.

Ecosistema e partnership strategiche

Un ruolo centrale nella strategia è giocato anche dall’interoperabilità con i principali attori del settore tecnologico. ServiceNow ha rafforzato le integrazioni con Microsoft, in particolare nell’ecosistema Microsoft Agent 365, oltre che con NVIDIA per la gestione di modelli e infrastrutture AI su larga scala.

Sul fronte enterprise, anche collaborazioni con Lenovo evidenziano una direzione chiara: portare l’automazione AI direttamente sui dispositivi e nei processi operativi quotidiani.

Verso un modello di AI governata

Nel complesso, gli annunci di Knowledge 2026 delineano una visione coerente: l’AI enterprise sta entrando in una fase di maturità in cui la sfida principale non è più l’adozione, ma il controllo. L’era dell’AI enterprise non sarà definita da chi adotta più modelli o agenti, ma da chi è in grado di governarli come sistema coerente. Il vero passaggio di fase non è tecnologico, ma organizzativo: dall’AI come innovazione distribuita all’AI come infrastruttura controllata.

ServiceNow si posiziona come livello infrastrutturale di questo nuovo paradigma, proponendo un modello in cui intelligenza artificiale, workflow operativi e governance che convergono in un unico sistema.

L’obiettivo finale è chiaro: trasformare un insieme frammentato di strumenti AI in un ecosistema governato, osservabile e misurabile, capace non solo di supportare il lavoro, ma di eseguirlo in modo affidabile e controllato.