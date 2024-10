Vinted cresce e ottimizza i processi finanziari con Oracle NetSuite

Cresce l’interesse, da parte degli utenti, nei confronti del mercato di seconda mano e l’apripista che asseconda con successo questa tendenza è Vinted, il principale marketplace europeo online consumer-to-consumer dedicato alla moda di seconda mano, ha scelto Oracle NetSuite per sostenere l’obiettivo di rendere l’usato la primissima scelta.

Grazie a NetSuite, il marketplace ha potuto sfruttare un sistema aziendale integrato per consolidare i processi finanziari, migliorare la coerenza dei processi tra più entità e aumentare la visibilità dei dati in tutti i dipartimenti, consolidando così la propria crescita.

Le esigenze di Vinted hanno trovato risposta in Oracle Netsuite

Azienda fondata in Lituania nel 2008, Vinted è nata con lo scopo di aiutare le persone a dare nuova vita a vestiti e accessori che non si vogliono più. Dalla sua fondazione, Vinted è cresciuta fino a diventare un leader europeo, con milioni di utenti in oltre 20 Paesi. Nel corso di questa espansione, per Vinted era sempre più importante ottimizzare la propria gestione finanziaria che era affidata a otto applicazioni non collegate tra di loro, rendendo difficile ottenere una visione coerente e integrata dei dati finanziari. Vinted ha dunque scelto NetSuite come sistema di enterprise resource planning (ERP) per affrontare questa necessità e utilizzare una piattaforma scalabile a sostegno del proprio sviluppo.

Con NetSuite, il marketplace si è dotata di un sistema finanziario scalabile per consolidare e automatizzare i processi finanziari a livello internazionale. NetSuite ha svolto un ruolo significativo nel ridurre del 70% i tempi di revisione contabile di fine anno di Vinted, permettendo all’azienda di ottenere una visione più accurata del suo flusso di cassa e di monitorare con precisione il valore dei suoi asset nel corso del tempo. Inoltre, NetSuite OneWorld ha aiutato il marketplace a semplificare le esigenze di reportistica fiscale e gestione delle valute attraverso le numerose filiali internazionali. Al fine di migliorare ulteriormente i propri processi finanziari, Vinted utilizza NetSuite per gestire i controlli delle spese interne e le riconciliazioni bancarie e creare report per investitori e stakeholder. Vinted ha collaborato con NetSuite Advanced Customer Support (ACS) per estendere e adattare l’utilizzo della suite, ottimizzare le prestazioni del sistema e preparare gli aggiornamenti delle nuove release.

Dichiarazioni

“Vinted si impegna a innovare e cercare modi per rendere l’usato la prima scelta e permettere alle persone della community di acquistare e vendere articoli di seconda mano“, ha dichiarato Ieva Karklytė, Finance Systems Team Lead di Vinted. “Con NetSuite, possiamo accedere ai dati a un livello molto più dettagliato che ci consente di comprendere meglio il nostro flusso di dati, disponendo di uno strumento affidabile in grado di gestire l’espansione di Vinted“.

“Il mercato dell’abbigliamento di seconda mano è in piena espansione e Vinted mostra che direzione seguire dando nuova vita ai capi di moda“, ha dichiarato Nicky Tozer, Senior Vice President, Europe, Middle East and Africa (EMEA), Oracle NetSuite. “Con NetSuite, Vinted è stata in grado di aumentare la visibilità sulle sue operations globali e di creare una base scalabile per la crescita“.