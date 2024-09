Webgate400: la suite full responsive per lo sviluppo multidispositivo della applicazioni RPG e Cobol

La digitalizzazione spinge sempre più aziende a modernizzare le proprie applicazioni e processi aziendali per restare competitive. In questo scenario, Webgate400 emerge come una soluzione completa per la modernizzazione di applicazioni legacy, progettata per supportare lo sviluppo Multidevice.

Webgate400 sarà al centro di un nuovo webinar online previsto per il 17 ottobre alle ore 15.00, dove si indagheranno gli strumenti innovativi di modernizzazione e le funzionalità per il Visual Management e l’ottimizzazione della user Experience (ISCRIVITI QUI).

Con una struttura Web Full Responsive, Webgate400 non solo ottimizza le funzionalità di sistemi ERP e progetti dipartimentali, ma lo fa integrando strumenti di intelligenza artificiale per un’esperienza utente ottimale e intelligente.

Uno degli elementi chiave che verrà discusso nel webinar del 17 ottobre è il modulo Power-B, il più recente e innovativo all’interno della suite. Questo modulo consente la modernizzazione delle applicazioni RPG in pochi semplici passaggi, mantenendo intatta la solidità delle soluzioni originali. Durante la dimostrazione dal vivo, sarà possibile vedere come Power-B renda possibile la completa personalizzazione delle applicazioni, rendendole accessibili da qualsiasi dispositivo e sistema operativo, incluso MacOS.

Oltre a ciò, i nuovi moduli parametrici per il Visual Management, integrati in Webgate400, sono progettati per semplificare e migliorare la gestione visiva dei processi aziendali, garantendo una navigazione fluida su dispositivi mobili, tablet e desktop.

L’obiettivo del webinar sarà quello di mostrare come la suite Webgate400 possa aiutare le aziende a rimanere al passo con l’evoluzione digitale, migliorando la user experience e ottimizzando i flussi di lavoro grazie a una maggiore reattività e a funzionalità avanzate. Saranno presentate anche le novità riguardanti l’User Coaching, una feature che guida gli utenti nell’utilizzo delle applicazioni, semplificando la curva di apprendimento e aumentando la produttività.

La partecipazione al webinar offrirà l’opportunità per scoprire da vicino il potenziale di Webgate400 e come questa piattaforma possa trasformare le applicazioni tradizionali in strumenti moderni, accessibili e pronti per il futuro.

Iscriviti al webinar