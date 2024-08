Alveo: la nuova identità di Pa Group

Il settore IT vede la nascita di una nuova realtà che, con impegno e determinazione, mira a diventare un punto di riferimento per le imprese che vogliono intraprendere un percorso di trasformazione digitale.

Pa Group, società specializzata nella consulenza e nei servizi evoluti di digitalizzazione e Business Integration, in passato parte del Gruppo Retelit, si evolve in Alveo, rinnovando anche la propria identità con un nome che esprime l’ampiezza dei suoi contenuti attuali e l’attitudine ad accoglierne altri in futuro.

La nuova realtà è supportata da Alcedo SGR ed un pool di investitori finanziari composto da FVS SGR, Friulia, Clessidra Capital Credit SGR, affiancati da un gruppo di manager, guidati da Mariano Thiella e Fabio Scagliarini, in un innovativo progetto di equity partnership diffusa.

Frutto di un contest interno, il nome Alveo suggerisce l’idea di un contenitore dei valori presenti nel gruppo, in particolare qualità del capitale umano e ricchezza delle competenze – e la prospettiva di integrare ulteriori realtà complementari e sinergiche attraverso un selettivo percorso di acquisizioni.

Dall’unione di PA ABS e PA Expertise nasce Alveo

Con una value proposition completa e innovativa, Alveo rappresenta una realtà di riferimento sulla scena nazionale e internazionale per la trasformazione digitale di grandi, medie imprese e la Pubblica Amministrazione Centrale e Locale. Il Gruppo è attualmente formato da due società, PA ABS e PA Expertise, specializzate in consulenza e servizi di Business Integration, soluzioni Cloud, ERP SAP e Microsoft, Business Analytics, sviluppo di soluzioni “ad hoc”, CRM, Sales Force Automation e workflow management. Tra i punti di forza, l’esperienza e la reputazione del management team, la forza del rapporto con i principali vendor (Microsoft e SAP) e l’importante know how sviluppato in specifici settori. Tra questi fashion, industriale, finanziario, sanità e Pubblica Amministrazione centrale e locale.

Il piano di sviluppo di Alveo si inserisce nel settore delle soluzioni IT ad elevato valore aggiunto, caratterizzato da interessanti prospettive e prevede inoltre un’importante crescita tramite selezione di acquisizioni di aziende complementari e sinergiche ad Alveo (anche in ambito artificial intelligence e cyber security) con l’obiettivo di creare un player di riferimento nel settore. Il settore è atteso in forte crescita grazie ad alcuni trend globali, tra cui il processo di digitalizzazione delle imprese e della Pubblica Amministrazione, la diffusione dell’internet of things, lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e dei servizi di cyber security in ambito corporate e investimenti pubblici sempre maggiori in ambito IT, tra questi quelli finanziati dal PNRR. Nel 2024, per il mercato ICT è previsto un + 9%, con una ulteriore stima di crescita nel triennio successivo. Un panorama nel quale Alveo vuole giocare un ruolo da protagonista, mantenendo intatto uno stile imprenditoriale fondato sul proprio capitale umano e puntando alla costruzione di un polo aggregante di realtà affini per mission e DNA.

Dichiarazioni

“Alveo punta ad essere un riferimento nel settore della digitalizzazione grazie alla condivisione di idee e di valori tra le persone. Con questo nome abbiamo voluto rappresentare un contesto in costante evoluzione, dove si raccolgono competenze, esperienze e iniziative”, sottolinea Mariano Thiella AD di PA ABS. “Alveo vuole crescere grazie a nuove acquisizioni, ai propri manager e alle idee di una squadra ricca di talenti che, con la formula dell’equity partnership, potranno sentirsi ancor più coinvolti in un obiettivo comune di espansione e miglioramento”.

Fabio Scagliarini, AD di PA Expertise conferma: “Il mercato attuale è in una fase effervescente e l’obiettivo di Alveo non può che essere quello di cavalcare questo trend con il nostro stile di fare impresa. La nostra flessibilità, la passione per l’innovazione e la dedizione a favorire il successo dei nostri clienti sono la formula vincente per offrire soluzioni digitali sempre più efficienti e innovative”.