Contentsquare sigla un accordo per l’acquisizione di Loris AI

Contentsquare, specialista nel mondo della Digital Analytics, annuncia la sigla di un accordo per l’acquisizione di Loris AI, una delle principali piattaforme di intelligenza conversazionale. L’operazione unisce due realtà innovative con un obiettivo condiviso: offrire ai leader aziendali una visione chiara, approfondita e accurata dell’intera customer journey, dal primo clic fino alla conversazione.

Questo accordo arriva in un momento in cui le interazioni basate su intelligenza artificiale stanno assumendo un ruolo centrale nella customer journey. Secondo Gartner, entro il 2028 il 70% delle interazioni con i clienti inizierà e si concluderà all’interno di assistenti conversazionali di terze parti, confermando che le conversazioni stanno rapidamente diventando la nuova interfaccia del rapporto tra brand e consumatori. Tuttavia, la maggior parte delle aziende non dispone ancora della visibilità necessaria su questi scambi fondamentali. Loris colma questa lacuna analizzando il 100% delle interazioni, contribuendo a migliorare le performance (sia degli agenti umani sia di quelli basati su AI), ridurre le frizioni e offrire esperienze più fluide e personalizzate su scala.

L’AI di Loris incontra la piattaforma di digital analytics di Contentsquare

Progettato specificamente per analizzare le interazioni con i clienti attraverso canali vocali e digitali, Loris integra modelli di intelligenza artificiale proprietari e large language model per rilevare segnali di sentiment, intento e qualità che gli strumenti generici non riescono a intercettare. Questo consente ai team di customer experience, prodotto, tecnologia e supporto di ottenere una comprensione più profonda di ogni conversazione, facilitando l’individuazione di pattern di performance, l’identificazione anticipata di possibili problemi, la previsione di tendenze e decisioni più consapevoli lungo l’intera customer journey. Analizzando la fonte più ricca di feedback dei clienti, ovvero le interazioni con il supporto, Loris introduce un livello fondamentale di intelligenza nella piattaforma di digital analytics di Contentsquare, colmando il divario tra i percorsi web tradizionali e le conversazioni, sia umane sia guidate dall’intelligenza artificiale.

Dichiarazioni

“La customer experience sta evolvendo rapidamente e le conversazioni stanno diventando un elemento centrale nel modo in cui le persone interagiscono con le aziende”, dichiara Jonathan Cherki, CEO & Founder di Contentsquare. “Con Loris, mettiamo a disposizione dei nostri clienti gli strumenti necessari per guidare questa trasformazione: comprendere e ottimizzare le conversazioni, integrandole all’interno del più ampio percorso digitale. Non si tratta solo di migliorare il supporto, ma di offrire ai brand un vantaggio competitivo in uno scenario in cui le conversazioni rappresentano la nuova frontiera dell’esperienza del cliente”.

“Gli agenti AI e l’interazione fluida con i brand stanno dando vita a una rivoluzione della conversazione. Le aziende che sapranno sfruttare al meglio l’intelligenza conversazionale avranno un vantaggio competitivo decisivo nel nuovo contesto”, afferma Etie Hertz, CEO di Loris. “Ciò che rende entusiasmante l’integrazione tra Loris e Contentsquare è la capacità di connettere in modo armonioso le interazioni digitali, le risposte dell’AI e le conversazioni con i clienti, generando risultati concreti per il business, come una maggiore soddisfazione, fidelizzazione e valore nel tempo. L’intelligenza predittiva può rivoluzionare il modo in cui le aziende comprendono e ottimizzano l’esperienza del cliente”.