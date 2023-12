Exprivia: sottoscritta offerta vincolante per l’acquisizione di Balance

Exprivia ha sottoscritto un’offerta vincolante per l’acquisizione dell’85% di Balance, azienda di servizi ICT operante in prevalenza nel campo dei servizi Salesforce, specialista mondiale nelle soluzioni di customer relationship management (CRM) basate su Cloud.

Balance, presente sul mercato da oltre dieci anni e specializzata nelle soluzioni Salesforce e AWS, conta oltre 100 specialisti pluricertificati Salesforce e un volume d’affari che nel 2022 ha superato 8 milioni di euro; annovera tra i suoi clienti diretti alcuni nomi importanti del panorama finanziario e industriale italiano, nei settori del credito al consumo, del lusso, delle Utilities e del manifatturiero.

Exprivia e i soci attuali di Balance si sono impegnati a sottoscrivere un aumento di capitale per cassa, di cui la quota in carico a Exprivia sarà pari a 1,5 milioni di euro, finanziata con mezzi propri; lo scopo è fornire a Balance le risorse finanziarie per poter perseguire i propri obiettivi di crescita e sviluppo previsti nei prossimi quattro anni.

L’offerta vincolante è sospensivamente condizionata all’esito positivo della due diligence normalmente prevista per operazioni analoghe e all’autorizzazione delle principali banche finanziatrici di Exprivia; il closing è previsto entro il 28 febbraio 2024.

L’offerta vincolante prevede il riconoscimento ai soci attuali di Balance di un potenziale earn-out che sarà calcolato sulla base di multipli di mercato e dei risultati economico-finanziari degli anni 2024-2027; il potenziale earn-out fino ad un importo pari a 6 milioni di euro verrà riconosciuto nella misura del 100%, mentre l’eventuale quota eccedente tale soglia verrà riconosciuta in misura pari al 50%.

“Questa operazione rappresenta un ulteriore passo nella crescita del gruppo Exprivia. L’ obiettivo principale della nostra strategia di innovazione è, infatti, potenziare l’offerta fornendo soluzioni avanzate e personalizzate, in particolare nei settori Finanza, Industria e Utilities – dichiara Domenico Favuzzi, presidente e AD di Exprivia -. La sinergia tra le due aziende ci permetterà di accelerare i processi innovativi e ottimizzare le attività verso i nostri clienti, fornendo una gamma più ampia di strumenti volti a migliorare la gestione delle operazioni aziendali moderne”.

“Come Balance, guardiamo con grande entusiasmo all’inizio di questo nuovo capitolo nel nostro percorso. Exprivia rappresenta per noi un’opportunità straordinaria di crescita e sviluppo. Siamo entusiasti di poter valorizzare ulteriormente le nostre risorse umane e consolidare la nostra posizione di leadership nell’ecosistema Salesforce, un settore in cui abbiamo dimostrato la nostra competenza per oltre 10 anni.

Attraverso l’integrazione con Exprivia, Balance mira a servire meglio i propri clienti, a migliorare ulteriormente la qualità dei propri servizi beneficiando dell’expertise e delle competenze di un grande Gruppo internazionale” dichiara l’Amministratore Delegato di Balance Pasquale De Lucia.