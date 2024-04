Grupo Solutio: Kirey Group aggiunge un nuovo tassello nel settore IT

Continua a crescere e a rafforzarsi la presenza di Kirey Group, azienda specializzata nella digital transformation, nel mercato spagnolo. L’azienda infatti annuncia l’acquisizione di Grupo Solutio, system integrator spagnolo con headquarter a Madrid e oltre 25 anni di esperienza nel mondo IT.

L’operazione punta a rafforzare ulteriormente la presenza di Kirey Group sul mercato iberico, presidiato dal 2018 con l’acquisizione di MPM, software house specializzata in ambito assicurativo. Grazie alla nuova acquisizione di Grupo Solutio, Kirey Group sarà in grado di ampliare la propria offerta di servizi in Spagna, così come la propria expertise di settore, facendo leva su capacità tecnologiche comuni per servire i propri clienti da una prospettiva end-to-end.

Chi è e cosa fa Grupo Solutio

Grupo Solutio, fondata nel 1998 e con sedi a Madrid, Cordoba e Barcellona, vanta ampie esperienze e capacità in ambito IT che completano perfettamente l’offerta di Kirey Group. Solutio supporta una clientela diversificata, con attori operanti in settori come Servizi Finanziari, Banche, Trasporti, Cultura & Sport ed Education. L’azienda li accompagna nel loro percorso di digital transformation attraverso una metodologia agile e focalizzandosi su aree strategiche quali IT Consulting; DevOps; Software & Mobile Development, con focus su E-commerce e UX; IT Infrastructure & Cloud, con solide competenze sui principali cloud provider; Data & Analytics, con soluzioni tecnologiche efficaci nella gestione e governance di grandi volumi di dati. Fra le numerose partnership tecnologiche di Grupo Solutio emerge una forte expertise in ambiente Microsoft, da Azure a tool come 365 e PowerBI.

La possibilità di cooperare in stretta sinergia con MPM consentirà a Kirey Group di rafforzare le relazioni già consolidate con i propri clienti spagnoli, fornendo loro un nuovo set di servizi end-to-end e proponendosi come un partner ancora più strategico, dotato di un ampio know-how tecnologico e di capacità di delivery sul territorio.

Dichiarazioni

“Alla base del nostro business c’è la volontà di accompagnare i nostri clienti nel loro processo di trasformazione tecnologica. Puntiamo da sempre su una combinazione di esperienza e conoscenza approfondita delle più recenti tecnologie, così da fornire la risposta più appropriata al caso specifico in modo agile e flessibile”, afferma Sergio López Acosta, CEO di Grupo Solutio, che aggiunge “Per questo motivo, vediamo in questa operazione un’importante opportunità di crescita, legata alla possibilità di creare un reciproco scambio di know-how e competenze”.

“Siamo lieti di accogliere in Kirey Group Grupo Solutio, che siamo convinti possa portare un grande valore aggiunto, con la sua expertise nello sviluppo di servizi per il mondo IT e la sua conoscenza approfondita del mercato spagnolo”, dichiara Vittorio Lusvarghi, CEO di Kirey Group. “Questa operazione strategica rafforza la nostra posizione di esperti nella trasformazione digitale, facilitando la perfetta integrazione di risorse e competenze e alimentando così la nostra continua traiettoria di crescita”.