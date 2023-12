Retelit sigla un accordo per l’acquisizione di BT Enìa

Il Gruppo Retelit, operatore TLC italiano interamente focalizzato sul mercato B2B, e BT Italia siglano un accordo per l’acquisto del 100% del capitale sociale di BT Enìa.

BT Enìa è uno dei principali operatori ICT locali: dal 1999, offre servizi di telecomunicazioni e soluzioni IT alle imprese e alla Pubblica Amministrazione nelle province di Parma, Reggio Emilia e Piacenza.

Con l’acquisizione di BT Enìa il Gruppo Retelit potenzia la rete in fibra in Italia di sua proprietà – oggi oltre 40.000 km – e aggiunge il Data Center di Parma al suo capillare network di Data Center che si estende da Bolzano a Bari, per un totale di oltre 30 tra Data Center, server farm e PoP. Retelit rafforza così la sua presenza sul territorio dell’Emilia-Romagna (un’area che riveste un ruolo di primaria importanza nel Paese per l’elevata intensità di imprese – in particolare PMI) e il proprio posizionamento verso la clientela Enterprise e della Pubblica Amministrazione.

L’operazione conferma, pertanto, il ruolo primario di Retelit tra le realtà leader nel settore Telco e ICT in Italia, con un’offerta che integra infrastrutture e soluzioni digitali e una copertura capillare del territorio italiano e, grazie a BT Enìa, con un focus regionale anche in Emilia-Romagna.

“Voglio ringraziare BT Italia per la preziosa collaborazione che ci ha portati oggi a raggiungere un’ulteriore significativa tappa del percorso di crescita e consolidamento di Retelit. Con BT Enìa ci rafforziamo a livello regionale per essere più vicini ai nostri clienti, proseguendo la nostra strategia di presidio commerciale territoriale e di sviluppo realizzata attraverso integrazioni e investimenti in asset, piattaforme tecnologiche e competenze che ci posizionano oggi come un operatore di riferimento nel settore telco e ICT. Negli ultimi anni, anche grazie al fondo Asterion, Retelit ha intrapreso una nuova fase di ampliamento dell’offerta, passando da pura società infrastrutturata a realtà capace di offrire un’ampia gamma di servizi ICT. L’acquisizione di BT Enìa consolida questo percorso fondato su impegni continui per costruire un’infrastruttura di proprietà, ad oggi una delle più complete d’Italia”, ha commentato Jorge Álvarez, Amministratore Delegato di Retelit.

L’intesa è subordinata ad approvazione delle Autorità competenti.