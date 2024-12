1NCE stringe una nuova collaborazione globale con AWS

1NCE, multinazionale attiva nel settore IoT, annuncia una nuova collaborazione con Amazon Web Services (AWS) volta ad abilitare la prossima fase di crescita per 1NCE software piattaforma.

La piattaforma software di 1NCE, integrata con l’infrastruttura cloud di AWS, garantisce un’elevata disponibilità, affidabilità e coerenza per una connettività IoT di qualità in tutto il mondo con sovranità dei dati.

Attualmente, 1NCE gestisce il più grande core IoT mondiale nel cloud, con oltre 23.000 clienti provenienti da 52 Paesi che raccolgono dati da 30 milioni di endpoint gestiti in 173 nazioni.

1NCE è presente in Italia dal 2021 e, pur essendo un mercato ben consolidato, rappresenta un paese ad alto potenziale di crescita. L’Italia, infatti, è il paese dell’Europa occidentale più rilevante per l’operatore IoT.

La collaborazione con AWS consente a 1NCE di continuare a sviluppare il proprio software piattaforma, che ha ricevuto premi e riconoscimenti da Fierce Network, Frost & Sullivan, Gartner® e i SaaS Awards. 1NCE ha recentemente aperto la piattaforma a fornitori di software esterni per creare plugin, e sta formando vendoditori innovativi per sviluppare e distribuire nuovi software strumenti in grado di soddisfare le esigenze degli utenti IoT.

Secondo James Brehm Associates, una delle principali società di analisi del settore:” La configurazione di 1NCE – ora rafforzato dalla collaborazione con AWS – rappresenta una proposta eccezionale, poiché non esiste un’altra azienda IoT che cresce a questo ritmo. Sulla base degli studi svolti, 1NCE è il più grande fornitore i reti private , con oltre 30 milioni di abbonati capace, ad oggi, di competere con i ‘grandi operatori di telecomunicazioni’, posizionandosi tra i primi 10 fornitori di servizi IoT a livello globale.”

Ivo Rook, co-CEO di 1NCE, dichiara: “1NCE è una potente combinazione di sviluppo interno e partnership strategiche. Abbiamo volutamente pochi partner, concentrandoci invece su accordi potenti con fornitori selezionati che ci consentono di essere globali, ridurre i costi e offrire la massima qualità. AWS è uno di questi potenti partner, che ci supporta nell’innovare, pensare ed eseguire su larga scala.”

L’abbonamento 1NCE Lifetime Flat è semplice: i clienti possono implementare, connettere e gestire sensori IoT in tutto il mondo con un costo minimo di un dollaro all’anno per dispositivo. La piattaforma 1NCE consente ai clienti di accelerare il time-to-market dei progetti IoT di diversi mesi, determinare la posizione dei dispositivi senza GPS e ottimizzare la trasmissione per aumentare la durata della batteria fino al 70%.