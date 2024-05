3 nuovi giochi del Nomini casino che sono diventati di tendenza questa primavera

Il flusso incessante di nuove uscite nel settore dell’iGaming è stato particolarmente impressionante questa primavera: i fornitori di software hanno già introdotto centinaia di nuove slot machine fino ad ora. Anche se la maggior parte di questi giochi non è riuscita a ottenere un grande successo, ci sono tre titoli su https://nomini-login.it che sono riusciti a raggiungere la pagina dei trend.

Sweet Candy Cash Megaways Deluxe

La prima slot di Nomini Casino della selezione si chiama Sweet Candy Cash Megaways Deluxe. È stata sviluppata da 1×2 Gaming, uno studio che ha già prodotto alcuni grandi successi come Van Helsing’s Book of the Undead e Blood Rage all’inizio di quest’anno. Il loro ultimo titolo, tuttavia, non è così cupo, in quanto ha come tema le caramelle. Un’ambientazione così informale si combina con animazioni fluide e una grafica di alta qualità, creando un’atmosfera rilassante per giri e vincite.

I fan dei titoli Megaways sanno già cosa aspettarsi da Sweet Candy Cash Deluxe in termini di layout. Il numero di righe cambia costantemente dopo ogni giro, consentendo agli utenti di realizzare combo su un massimo di 117.649 linee di pagamento. Il suo valore di ritorno al giocatore si attesta sul 96,20%, mentre la vincita massima potenziale è pari a ben 25.000 volte la puntata iniziale.

Per quanto riguarda le funzioni aggiuntive, Sweet Candy Cash Megaways Deluxe ha molto da offrire. L’assortimento di meccaniche include simboli Wild, simboli Scatter, giri gratuiti, moltiplicatori, simboli in espansione e molte altre opportunità di gioco. E per i giocatori che vogliono buttarsi subito nell’azione, è disponibile anche una funzione Bonus Buys che lancia immediatamente il mini-gioco bonus con un costo aggiuntivo.

Plenty O’ Fish

La seconda slot di Nomini Casino della lista è stata creata da Blueprint Gaming, uno sviluppatore molto popolare. Come è evidente dal nome, la macchina ha come tema la pesca e il suo stile visivo lascia subito intendere che la macchina è stata ispirata da altre slot di nicchia come Big Bass Bonanza e altre. Anche se la grafica è minimalista e semplice, il gameplay di questa slot è in realtà piuttosto avanzato e completo.

Plenty O’ Fish ha un layout con quattro righe e sei rulli, garantendo agli utenti uno spazio sufficiente per ottenere le combinazioni vincenti. In totale, sono disponibili dieci linee di puntata, mentre il valore di ritorno al giocatore della macchina si attesta sul 94%. Per quanto riguarda il moltiplicatore massimo delle vincite, in questo gioco raggiunge i 10.000.

Come già accennato, le caratteristiche aggiuntive di Plenty O’ Fish rendono la slot interessante per i giocatori esperti e per gli appassionati di meccaniche complicate. L’elenco delle opportunità di gioco include Wilds, Scatters, Cash Collect, Premi istantanei, Moltiplicatori e un mini-gioco con giri gratuiti e vari modificatori.

Lucky Little Dragons

L’ultima slot di Nomini Casino della lista è stata creata da Microgaming, il più grande e il più popolare fornitore di software oggi citato. Lucky Little Dragons è la continuazione di una serie di slot machine già esistente, dove il titolo precedente chiamato Lucky Little Gods è stato accolto dalla comunità in modo eccezionale. L’ultimo gioco ha un tema diverso, mentre le specifiche e le meccaniche sono molto simili a quelle del titolo originale.

Lucky Little Dragons ha un layout con quattro righe orizzontali e cinque rulli verticali, che permettono ai giocatori di utilizzare fino a 243 linee di pagamento per le loro combo. Il valore RTP di questa slot supera il 96,50%, mentre il moltiplicatore di vincita massimo è pari a x1.500. Le sue funzioni aggiuntive includono Expanding Wilds, Scatters, Giri Gratuiti, Moltiplicatori e Acquisti Bonus, che aggiungono un sacco di valore di rigiocabilità all’esperienza di gioco.