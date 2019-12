Esperienza utente sicura e affidabile con Citrix e AWS

Citrix ha annunciato di aver rafforzato la relazione con Amazon Web Services. Ecco i vantaggi per i clienti

Nuove, potenti integrazioni per consentire maggiore flessibilità e possibilità di scelta nel deployment di AWS per un’esperienza utente sicura e affidabile.

Le ha annunciate Citrix insieme al rafforzamento della propria partnership con Amazon Web Services (AWS).

Obiettivo: offrire ai clienti maggiore flessibilità nel deployment di Citrix ADC in ambienti ibridi e un’esperienza di lavoro sicura e affidabile che crei engagement per gli utenti e permetta loro di performare al meglio.

Nello specifico, in qualità di nuova soluzione convalidata da AWS Outposts, Citrix ADC può essere utilizzata per portare i servizi, le infrastrutture e i modelli operativi di AWS su facility on premises in un modo semplice e con un buon rapporto costi benefici per un’esperienza ibrida coerente.

Inoltre, grazie alle nuove funzionalità di routing di Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), le aziende possono ridirigere il traffico in entrata e in uscita da un VPC grazie a Citrix ADC per assicurare alta disponibilità e performance affidabili. Amazon VPC Ingress Routing è un servizio che aiuta le aziende a semplificare l’integrazione di appliances di nella loro topologia di rete.

Infine, reato insieme a AWS, AWS Quick Start for Citrix ADC permette alle aziende di velocizzare e automatizzare la configrazione riducendo sensibilmente il tempo, i costi e il livello delle competenze.

Verso un approccio completo

Citrix offre una gamma completa di soluzioni che permettono di integrare e scalare in ambienti AWS assicurando sicurezza, affidabilità e performance elevate che oggi la distribuzione e la gestione delle applicaiozni richiede.

Citrix ha anche annunciato che Citrix SD-WAN supporta ora AWS Transit Gateway per semplificare il modo in cui Amazon VPCs e I network on-premises sono connessi, al fine di ridurre il costo operativo.

Utilizzando il servizio di orchestrazione Citrix SD- WAN, le aziende possono velocemente connettere le loro filiali o i data center ade AWS Transit Gateway e accedere alle risorse attraverso qualsiasi Amazon VPC o altro network connesso.

Come riferito in una nota ufficiale da Mihir Maniar, Vice President of Product Management, Networking, Citrix: «Agli utenti non importa nulla di dove si trovano le app di cui hanno bisogno per lavorare. Vogliono solo che funzionino bene in modo da poter svolgere le loro mansioni. Attraverso la partnership tra Citrix ADC e AWS, possiamo offrire a tutti una soluzione aziendale con un modello di distribuzione comodo e un’esperienza di alto livello che permetta alle persone di dare il loro meglio».