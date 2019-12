Equinix: i cinque trend che domineranno il 2020

Equinix, azienda del settore delle interconnessioni globali e dei data center, annuncia le sue cinque principali previsioni tecnologiche. Presente in oltre 50 mercati globali e con quasi 10.000 clienti, Equinix ha sviluppato insight unici, basati sui dati, riguardo le tendenze chiave che influenzano le imprese nel momento in cui si riprogettano per il successo nell’economia […]

Equinix, azienda del settore delle interconnessioni globali e dei data center, annuncia le sue cinque principali previsioni tecnologiche.

Presente in oltre 50 mercati globali e con quasi 10.000 clienti, Equinix ha sviluppato insight unici, basati sui dati, riguardo le tendenze chiave che influenzano le imprese nel momento in cui si riprogettano per il successo nell’economia digitale.

Le cinque principali tendenze per dominare il futuro digitale delle imprese nel 2020 includono:

Infrastruttura distribuita ed edge computing accelereranno l’adozione del multicloud ibrido

Equinix prevede che l’edge computing sarà un fattore chiave nell’accelerazione dell’adozione del multicloud ibrido in tutti i segmenti di business in tutto il mondo e che, a sua volta, consentirà anche la rapida progressione di altre tecnologie emergenti, come le comunicazioni mobili 5G.

AI e IoT spingeranno ai limiti le nuove esigenze di interconnessione ed elaborazione dei dati

Equinix prevede che le imprese accelereranno l’adozione dell’AI e del machine learning per una serie più ampia di casi d’uso, richiedendo un’elaborazione, sempre più complessa e sensibile in tempo reale, di grandi set di dati provenienti da diverse fonti.

L’aumento delle minacce alla sicurezza informatica richiederà nuove capacità di gestione dei dati

Con l’aumento degli attacchi alla cybersecurity e le normative sulla privacy e sulla protezione dei dati, la maggior parte delle aziende si sta muovendo verso l’accesso ai servizi cloud da reti private. Pertanto, Equinix prevede che le nuove funzionalità di elaborazione dei dati consentiranno alle aziende di eseguire le proprie operazioni in modo sicuro.

Le regolamentazioni sui dati influenzeranno le strategie IT delle aziende – Equinix ritiene che vedremo una sempre maggiore complessità nella protezione dei dati personali, grazie alle tendenze globali verso nuove normative sempre più rigorose in fatto di sicurezza dei dati che continuano a trovare amplia applicazione, rendendo le operazioni più complesse per le aziende globali distribuite su più mercati.

Questa previsione segue il recente studio globale commissionato da Equinix, che ha coinvolto oltre 2.450 responsabili IT in tutto il mondo, in cui il 69% degli intervistati ha indicato “il rispetto delle normative sulla protezione dei dati” come priorità assoluta per il proprio business.

La trasformazione digitale farà da fondamento per un mondo più sostenibile

Equinix prevede che la sostenibilità sarà probabilmente una delle massime iniziative per le organizzazioni di livello mondiale, poiché gli stakeholder guardano sempre più alle aziende digitali per guidare e innovare in settori di responsabilità e sostenibilità ambientale. Ciò è in linea con i risultati dello studio sopracitato, secondo cui il 42% dei responsabili IT concorda sul fatto che il “coefficiente verde” dei fornitori di un’azienda abbia un impatto diretto sulle proprie decisioni di acquisto.