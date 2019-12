Corporate Tax Conference 2019: Wolters Kluwer Italia parlerà di digitalizzazione al servizio della Corporate Tax Compliance

L’intervento di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, sponsor della manifestazione, verterà su “Tax, Data e Analytics al Servizio della Corporate Tax”

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, partecipa in qualità sia di sponsor sia di relatore all’evento «Corporate Tax Conference 2019», organizzato da Global Symposium di Londra per giovedì 12 dicembre all’Hotel The Square di Milano.

L’evento offre l’opportunità ai Tax Director e ai massimi esperti in campo tributario, di incontrarsi per un confronto strategico sullo stato dell’arte del mondo del Corporate Tax in Italia e a livello globale. L’obiettivo è quello di offrire spunti di riflessione fondamentali per gestire efficacemente le trasformazioni al quale le aziende e gli studi professionali sono attualmente sottoposte.

Non a caso Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha intitolato il proprio intervento “Tax, Data e Analytics al Servizio della Corporate Tax”.

Le novità di questa edizione

Tra le novità dell’evento di quest’anno emerge il coinvolgimento, oltre che delle corporate, anche degli studi professionali. Entrambe le entità, ma in particolare gli studi professionali, necessitano soluzioni che vanno oltre i software standard disponibili sul mercato. Si tratta infatti di implementare i processi di Tax Management che, partendo dal dato contabile, devono garantire l’esecuzione end-to-end del processo. L’approccio dello studio dev’essere oggi progettuale, complesso, personalizzato e completo.

“Alcune corporation scelgono di affidare il proprio Tax Management a studi fortemente specializzati,” commenta Pierfrancesco Angeleri, Managing Director di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, “e questo avvicina ulteriormente i nostri due target di mercato. Wolters Kluwer Tax & Accounting è da sempre a fianco del commercialista e questa scelta è anche una conseguenza del nostro DNA. Essere il vero partner tecnologico del professionista.”

La proposta di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia in un mercato che cambia

Proprio nel suo ruolo di partner tecnologico sia delle grandi e medie imprese sia degli studi professionali, Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha in portafoglio una soluzione che digitalizza l’intero processo che porta all’adempimento fiscale.

Il mondo della gestione fiscale è nel pieno della trasformazione, anche digitale, in atto in tutto il mondo del business che coinvolge i grandi studi come le imprese strutturate.

L’evoluzione fiscale rende necessario l’adeguamento delle strutture societarie e la “tax policy” entra prepotentemente nelle strategie di business e di sviluppo non solo delle aziende, ma anche di quegli studi professionali che operano nella gestione fiscale e offrono non solo gestione ed operatività, ma consulenza strategica per la crescita e lo sviluppo.

È urgente ed importante elaborare ed implementare strategie che tendano a formare professionalità in grado di gestire la corporate tax in modo adeguato e sempre più digitale, ma anche accreditare le capacità degli studi professionali a farsi carico sia della gestione che della consulenza strategica.

La digitalizzazione in atto nella società, nel business, nella consulenza come anche nella fiscalità, rende imprescindibili strumenti tecnologici e di IA che supportino i consulenti e i componenti dei Tax Team, aziendali e consulenziali, in un compito sempre più centrale.

L’intervento di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia farà emergere come le soluzioni digitali aiutino le funzioni aziendali e gli studi a focalizzare meglio le risorse sull’analisi dei dati e sulla creazione di strategie, a valutare in modo più efficace i processi fiscali attuali, a ridurre i rischi e ad impattare positivamente sul business in termini di costi, tempi, accuratezza e supporto alle decisioni di business, grazie ad una migliore fruibilità del dato.