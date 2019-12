Cisco e l’internet for the Future

Svelati i piani per la creazione di una nuova internet per supportare il prossimo decennio di innovazione tecnologica

Cisco ha svelato nuovi dettagli della propria strategia volta alla creazione di una nuova internet – in grado di spingere l’innovazione digitale oltre i limiti economici, prestazionali e di consumo energetico dell’infrastruttura attuale. Un approccio a lungo termine che definisce l’Internet del futuro. La strategia di Cisco da subito offre innovazioni tecnologiche per aprire la strada agli sviluppatori di tutto il mondo che potranno creare applicazioni e servizi fino ad oggi solo immaginati.

Cisco presenta le sue più recenti innovazioni, tra cui Cisco Silicon One, un’architettura di componenti in silicio unica nel suo genere, la nuova serie Cisco 8000, la più potente gamma di router “carrier class” creata con il nuovo chip, e nuove opzioni di acquisto che consentono ai clienti di usufruire della tecnologia Cisco attraverso modelli di business e di consumo diversificati.

Building Block per l’internet del Futuro

Nel corso del prossimo decennio, verranno create esperienze digitali con tecnologie avanzate – realtà virtuale e aumentata, streaming 16K, AI, 5G, 10G, quantum computing, cybersecurity adattiva e predittiva, IoT intelligente e altre non ancora inventate. Queste future generazioni di applicazioni porteranno complessità al di là delle capacità che l’attuale infrastruttura internet può supportare.

Negli ultimi cinque anni, Cisco ha perseguito una strategia di sviluppo tecnologico volta alla creazione dell’internet di cui i clienti avranno bisogno per il futuro e per il successo della loro attività in un mondo digitale avanzato.

Concepita con l’obiettivo di risolvere i problemi che emergeranno quando la trasformazione digitale sarà tale da rendere inadeguata l’infrastruttura attuale, questa strategia condurrà alla prossima generazione di infrastrutture internet che combina la nuova architettura in silicio di Cisco con le sue soluzioni ottiche di prossima generazione. La strategia Cisco cambierà il modo in cui internet sarà realizzata per supportare le esigenze delle future applicazioni digitali e permetterà ai clienti di operare con reti più semplici, automatizzate ed economiche.

La strategia Cisco si basa sullo sviluppo e investimenti in tre aree tecnologiche:

componenti in silicio

componenti ottici

software

Una rivoluzionaria architettura in silicio unificata e programmabile

Il nuovo Cisco Silicon One sarà la base del portafoglio di routing di Cisco, con prestazioni a breve termine fino a 25 Terabit al secondo (Tbps). Si tratta del primo chip di rete del settore progettato per essere universalmente adattabile a tutti i Service Providers ed ai Web Scalers. Progettato sia per piattaforme fisse che modulari, è in grado di gestire i requisiti più impegnativi in una modalità del tutto nuova. Il primo modello è Cisco Silicon One ‘Q100’, che supera la soglia del routing a 10 Tbps in termini di larghezza di banda senza sacrificare la programmabilità, il buffering, l’efficienza energetica, la scalabilità o la flessibilità delle funzioni.

Solitamente, in una rete o anche all’interno di un unico apparato vengono utilizzati più tipi di chip con capacità diverse. Lo sviluppo di nuove funzionalità e i test possono essere lunghi e costosi. Un chip unificato e programmabile consentirà agli operatori di rete di ridurre notevolmente i costi operativi e il time-to-market per i nuovi servizi.

La Serie Cisco 8000 potenziata da Cisco Silicon One

La nuova serie Cisco 8000 è la prima piattaforma creata con Cisco Silicon One Q100 e progettata per aiutare i fornitori di servizi e le aziende web-scale a ridurre i costi di realizzazione e gestione di reti di ampia portata per l’era del 5G, dell’AI e dell’IOT.

Le caratteristiche principali includono:

Ottimizzato per interfacce a 400 Gbps e superiori, con capacità a partire da 10,8 Tbps in una sola Rack Unit.

Potenziato dal nuovo sistema operativo di rete Cisco IOS XR7 cloud-enabled, progettato per semplificare le operations e ridurre i costi operativi.

Offre una maggiore cybersecurity con tecnologia “Trustworthy” altamente affidabile e integrata per una visibilità in tempo reale dei livelli di affidabilità nell’infrastruttura critica.

I service provider ottengono una maggiore scalabilità e programmabilità della larghezza di banda per fornire Tbps anche nelle aree di rete con i maggiori vincoli di potenza elettrica e ingombri

Trial con i clienti globali

Cisco sta collaborando con un gruppo di clienti su trial della Serie Cisco 8000. Saudi Telecom (STC), il principale fornitore di servizi di telecomunicazione in Medio Oriente e Nord Africa, è il primo cliente ad aver adottato questa nuova tecnologia. Sono inoltre in corso delle trial con Comcast ed NTTCom.

Tecnologie ottiche per 400G e oltre

La creazione di una nuova internet in grado di supportare la futura innovazione digitale, dipenderà dai continui progressi nelle tecnologie ottiche e del silicio. Cisco è unica nel settore con proprietà intellettuali all’avanguardia in entrambe le aree.

Con l’aumento delle velocità per porta da 100G a 400G e oltre, la tecnologia ottica diventa una parte sempre più consistente dei costi di realizzazione e gestione dell’infrastruttura internet. Cisco sta investendo in modo organico per garantire ai clienti che – a fronte dell’incremento delle velocità per porta di router e switch – vengano progettate tecnologie ottiche che soddisfino i rigorosi standard di affidabilità e qualità.

Attraverso il proprio programma di qualificazione, Cisco renderà le sue ottiche pienamente conformi agli standard del settore e operative in host Cisco e non-Cisco. Con questo programma, i clienti possono utilizzare le soluzioni ottiche Cisco host non-Cisco con la certezza che tali soluzioni soddisfino gli standard di affidabilità e qualità che ci si aspetta da Cisco.

Inoltre, con il progredire del silicio e della fotonica integrata nel silicio, le funzionalità che solitamente venivano distribuite in soluzioni separate basate su chassis saranno presto disponibili in modalità “pluggable”. Questa transizione presenta potenziali vantaggi per gli operatori di rete in termini di semplicità operativa. Cisco sta investendo in tecnologie fotoniche integrate nel silicio per effettuare transizioni architetturali nelle reti di data center e di service provider, per ridurre i costi, i consumi energetici e lo spazio e semplificare le attività di rete.

Cambiare le economie di internet con modelli di business flessibili

Cisco ha inoltre annunciato l’intenzione di offrire modelli di consumo flessibili in primis per il portafoglio Cisco Optics, seguito dalla disaggregazione del software Cisco IOS-XR e includendo Cisco Silicon One. Questo nuovo modello è altamente adattabile e offre ai clienti la scelta di componenti, white box o sistemi integrati per la creazione delle loro reti. Questo approccio corrisponde alla natura evolutiva degli operatori che selezionano elementi tecnologici disaggregati o aggregati per il loro buildout e crea nuove economie di Internet per fornire un valore commerciale significativo.