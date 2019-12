SD-WAN Fortinet per il portafoglio di Orange Business Services

L’approccio guidato dalla sicurezza di Fortinet alla rete SD-WAN aumenta le opzioni a disposizione dei clienti aziendali di Orange a livello globale

Orange Business Services ha scelto ​Fortinet Secure SD-WAN​ per arricchire la sua offerta di punta ​Flexible SD-WAN​. Questa soluzione globale SD-WAN, che offre alle aziende una soluzione di connettività agile e adatta al multi-cloud che garantisce un’esperienza superiore all’utente finale, integrerà la soluzione Secure SD-WAN di Fortinet come nuova opzione tecnologica.

La nuova opzione offre alle aziende una scelta aggiuntiva per soluzioni SD-WAN con requisiti di agilità, prestazioni di massimo livello end-to-end, resilienza e sicurezza garantita da firewall di nuova generazione.

Grazie alla partnership già consolidata tra Orange Business Services e Fortinet per i servizi di sicurezza gestiti, il ​firewall di nuova generazione FortiGate di Fortinet​ è già presente nei NextGenHub implementati da Orange Business Services. Questo è un fattore chiave per abilitare il pilastro multicloud nativo di Flexible SD-WAN, che garantisce ai clienti di beneficiare della connettività sicura da edge a cloud.

L’estensione prevista dall’accordo fornirà ora alle aziende una soluzione SD-WAN sicura che integra la sicurezza del firewall di prossima generazione e la funzionalità SD-WAN in un’unica offerta. Ciò garantirà prestazioni più elevate e un maggiore ritorno sull’investimento (ROI), requisito fondamentale per molti clienti medi e grandi.

Come riferito in una nota ufficiale da Anne-Marie Thiollet, Vice Presidente Connettività di Orange Business Services: «Siamo molto felici di espandere la nostra partnership con Fortinet come nuovo partner di soluzione per SD-WAN e a complemento al nostro portafoglio esistente di integratore globale. Questa opzione ci consente di ampliare la nostra offerta di punta Flexible SD-WAN per supportare la crescente domanda dei clienti aziendali in tutti i settori e casi d’uso. Nell’intento di ampliare il nostro portafoglio, abbiamo cercato un’azienda come Fortinet che combina SD-WAN e sicurezza del firewall di prossima generazione in una singola appliance o funzione virtuale. È un fattore chiave di differenziazione per supportare i requisiti delle società di medie dimensioni in tutto il mondo».

Per John Maddison, EVP di prodotti e CMO presso Fortinet: «Perché l’SD-WAN abbia un impatto, deve essere sicura, economicamente vantaggiosa e in grado di accelerare la connettività verso il cloud. Orange Business Services con Fortinet Secure SD-WAN è posizionata in modo unico per garantire questi tre elementi. Sia Fortinet che Orange credono fermamente nell’importanza di sfruttare le API per l’automazione della rete e della sicurezza al fine di migliorare l’efficienza operativa per i clienti. La soluzione Secure SD-WAN di Fortinet offre classificazioni di sicurezza tra le più elevate del settore abilitando la trasformazione WAN Edge dei clienti. Non vediamo l’ora di collaborare con Orange per abilitare SD-WAN e trasformare veramente la WAN su scala globale e nei mercati emergenti».