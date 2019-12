IRIS Ceramica migliora customer experience e performance con Infor

Il produttore italiano di ceramiche ha scelto una suite di software enterprise di Infor per la trasformazione digitale del gruppo

IRIS Ceramica Group, azienda italiana leader nella produzione di ceramiche, ha scelto una suite di software enterprise di Infor, basata su Infor M3, nell’ambito del progetto di digital transformation volto a migliorare la produttività, le performance e il servizio ai clienti.

La suite comprende software di enterprise resource planning (ERP), product lifecycle management (PLM) specifico per il settore fashion, enterprise asset management (EAM) e funzionalità di analytics (Birst). La piattaforma aiuterà ad accelerare il processo di sviluppo dei prodotti, dal design alla produzione, favorendo l’approccio innovativo dell’azienda di ceramiche, focalizzata sul design e sulla qualità.

A loro volta, gli strumenti di reporting avanzati faciliteranno l’integrazione completa dei dati e l’analisi in tempo reale in tutti i dipartimenti, gli impianti e le filiali.

I perché della scelta

IRIS Ceramica Group ha scelto Infor per le sue competenze verticali di mercato e il suo approccio di partnership, nonché per le funzionalità specifiche di settore della piattaforma. Nell’ambito della strategia di trasformazione digitale di IRIS, la soluzione renderà i processi più rapidi e permetterà all’azienda di essere più vicina ai clienti e rappresentare un esempio di best practice per l’intero settore delle ceramiche.

Come riferito in una nota ufficiale da Francesco Verde, CIO, Gruppo IRIS Ceramica: «La piattaforma Infor, dedicata all’innovazione, si allinea bene con i nostri valori e processi e ci consentirà di compiere un passo in avanti nel nostro viaggio, mentre le capacità di analisi avanzate ci permetteranno di semplificare l’accesso ai dati aziendali attraverso dashboard e report personalizzati. Mettendo a disposizione strumenti intuitivi che aumentano la produttività e migliorano il processo decisionale, abbiamo in programma di creare un ambiente che dia priorità sia all’innovazione che alla soddisfazione del cliente. Infor è alla base di questa visione».

Per Laurent Jacquemain, vice president per il sud Europa di Infor: «Fornire la migliore esperienza possibile ai clienti è fondamentale e, per un leader del settore del design industriale come IRIS Ceramica Group, l’innovazione di prodotto è centrale. La capacità dell’azienda di sfruttare tutti i suoi principali prodotti e processi produttivi e di garantire che i progetti raggiungano la produzione rapidamente, in linea con le stagioni e le collezioni, la rende un’organizzazione all’avanguardia nel suo settore».