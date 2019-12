I consigli di Panda per vacanze a prova di privacy

Panda suggerisce cosa fare prima di partire per mantenere al sicuro i dati personali

Ancora pochi giorni e saremo pronti a festeggiare con famiglie e amici Natale e Capodanno, ma anche a metterci in viaggio per raggiungere le piste da sci, visitare città d’arte o crogiolarci al sole di qualche spiaggia tropicale. Sono ben 18 milioni gli italiani che, secondo le stime, si sposteranno verso le mete desiderate. Queste cifre non significano solo una moltitudine di veicoli sulle autostrade e aeroporti affollati, ma anche alcuni rischi per la nostra privacy.

Si direbbe che andare in ferie sia completamente innocuo, ma dal punto di vista della sicurezza informatica non è così. Gli hacker non vanno in vacanza e molti viaggiatori non sanno come proteggere i propri dati quando si spostano. Per questo motivo Panda Security ha stilato cinque consigli pratici per proteggere la sicurezza dei dati e della privacy quando siamo lontani da casa.

Backup

È importante copiare e salvare i file più importanti dei propri dispositivi connessi a Internet su un hard disk esterno o nel cloud. In questo modo, non solo libereremo spazio prezioso su telefono o tablet, ma ridurremo drasticamente anche il numero di ricordi che potremmo perdere se dovessimo smarrire uno dei nostri dispositivi.

Limitare i post dei nostri viaggi sui social media

Facebook, Instagram e tutti i social ci hanno abituato a condividere ogni momento della nostra vita privata, compresi quelli in cui siamo in procinto di partire per le agognate vacanze. È naturale farlo, ma è anche uno dei modi in cui mettere a repentaglio la nostra sicurezza.

Uno dei primi posti dove i criminali cercano nuove potenziali vittime sono infatti i social media. Un hacker può aspettare il momento in cui partiamo per attaccare, perché sa che in quei giorni potremmo non notare delle attività sospette negli account o dispositivi. Se però la tentazione di condividere la meta del nostro prossimo viaggio è irresistibile, ricordiamoci almeno di controllare le impostazioni della privacy e di sicurezza dei nostri profili online.

Ciò che invece bisogna assolutamente evitare è pubblicare foto dei biglietti aerei!

Attivare la cancellazione remota

Durante i viaggi e gli spostamenti è più facile perdere o farsi rubare uno smartphone. Se si attiva la funzionalità di cancellazione remota dei dati del telefono si potrà eliminarne tutto il contenuto nel caso in cui dovessimo perderlo. Importante, inoltre, portare con sé le password del proprio operatore.

Eliminare tutti i dati personali in anticipo

Il modo migliore per non farsi rubare dati personali è rimuoverli dal telefono o dal tablet che porteremo con noi. Non si tratta solo di un accorgimento contro i furti, ma serve anche per proteggere la nostra privacy in casi legali. Ad esempio, da qualche tempo, durante i controlli doganali degli Stati Uniti gli agenti hanno il diritto di chiedere lo smartphone per ispezionare le nostre attività degli ultimi anni. Ci si può rifiutare ma, in questo caso, potremmo non essere ammessi nel Paese.

Utilizzare una VPN

Durante la nostra vacanza ci vorremo sicuramente connettere a Internet, magari navigando tramite rete Wi-Fi pubblica in un bar o in un hotel per risparmiare dati e navigare più velocemente. È bene ricordarsi che queste reti possono essere monitorate dagli amministratori di rete e sono più facili da “bucare” per eventuali hacker vacanzieri e malintenzionati digitali.

In questi casi, è una buona idea utilizzare un servizio di VPN. Le VPN criptano il traffico su Internet, così nessuno può visualizzare le informazioni che riceviamo e trasmettiamo, anche sulle reti pubbliche. Inoltre, in base al luogo in cui siamo in vacanza, potremmo averne bisogno per aggirare le limitazioni su base geografica: in diversi Paesi, ad esempio, i social sono censurati e molti servizi di streaming sono legati al paese di residenza.

Insomma, bastano alcuni semplici accorgimenti per goderci il nostro meritato viaggio, senza timori per la nostra sicurezza e la nostra privacy.