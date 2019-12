7 mosse per scegliere il provider gateway SMS senza sbagliare

Le enuncia Skebby in un ebook gratuito stilato per aiutare CIO e sviluppatori a scegliere quello più adatto a ogni esigenza

Skebby, piattaforma per la fornitura di soluzioni professionali di mobile marketing & service, ha deciso di realizzare un ebook con cui spiegare nel dettaglio quali sono i principali aspetti da valutare quando bisogna scegliere un provider gateway SMS.

Sviluppatori, CIO, web developer e consulenti IT sanno che è possibile integrare un gateway SMS tramite API nei propri sistemi in modo da poter inviare messaggi di marketing per fidelizzare i clienti o transazionali per fornire, ad esempio, la password per collegarsi ad un hotspot Wi-Fi, il codice OTP per effettuare un bonifico e molto altro. Ma la scelta del provider SMS cui affidarsi può rivelarsi spesso difficile.

Le aziende che offrono servizi di invio e/o di ricezione SMS attraverso le loro infrastrutture fungono da intermediari tra gli operatori di telefonia mobile e chi ha scelto di utilizzare questo sistema di messaggistica. Alcuni provider gateway SMS mettono a disposizione interfacce per l’invio e la ricezione dei messaggi molto semplici e adatte per invii occasionali, mentre altri assicurano servizi più avanzati basati su piattaforme dotate di sistemi di monitoraggio 24/7, nonché il supporto a diversi linguaggi di programmazione, spalancando così le porte anche all’integrazione con numerose tipologie di software.

Con l’ebook gratuito “Provider SMS: come scegliere il più adatto in 7 steps”, Skebby intende fornire la bussola a sviluppatori, consulenti IT e CIO che desiderano orientarsi in questo mondo, seguendo un percorso che parte dall’esame dei differenti protocolli d’invio fino ad arrivare alla qualità del supporto tecnico, passando dall’analisi delle API disponibili, dei servizi di ricezione e, naturalmente, dei costi.

Come riferito in una nota ufficiale da Francesca Quagliata, Digital Marketing Strategist di Skebby: «La scelta del provider può influire in modo decisivo sia sul successo di una campagna di mobile marketing, sia sull’affidabilità e sulla tempestività d’invio di SMS transazionali, quindi, al momento della scelta del fornitore cui affidarsi è importante non sottovalutare alcuni fattori. La guida che abbiamo realizzato prende in esame sette diversi aspetti che, a nostro, parere, vanno attentamente analizzati per evitare di commettere errori, sprecando tempo e risorse a causa di scelte fatte al buio o, semplicemente, basate su parametri non corretti».