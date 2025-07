Power11: IBM inaugura una nuova era dell’IT aziendale

IBM annuncia IBM Power11, la prossima generazione di server IBM Power. Ridisegnato con novità a livello del processore, dell’architettura hardware e dello stack di virtualizzazione, Power11 è progettato per offrire disponibilità, resilienza, prestazioni e scalabilità che le aziende richiedono per una distribuzione ibrida dei carichi di lavoro senza soluzione di continuità, on-premise o su IBM Cloud.

IBM Power11 risponde alle complessità portate dall’AI

Le organizzazioni di varie tipologie di mercato da tempo eseguono i loro workload mission-critical e data-intensive sulla piattaforma IBM Power, in particolare nei settori finanziario, sanitario, commerciale e pubblico. Ora, le aziende si trovano ad affrontare un’ondata di nuove tecnologie mentre entrano nell’era dell’AI. IDC ha rilevato che entro il 2028 è previsto un miliardo di nuove applicazioni e la diffusione di questi sistemi presenta nuove complessità per le aziende. IBM ha progettato Power11 per offrire soluzioni always-on con la flessibilità del cloud ibrido per consentire alle aziende di mantenere la competitività nell’era dell’AI.

Power11 è progettato per diventare il server più resiliente nella storia della piattaforma IBM Power, con un’affidabilità del 99,9999%. Insieme a zero un tempo di inattività pianificato per la manutenzione del sistema e un rilevamento della minaccia di ransomware garantito entro un minuto con IBM Power Cyber Vault, Power11 stabilisce un nuovo standard per la continuità operativa, gestendo sia la disponibilità pianificata che quella dovuta a incidenti informatici.

Altre caratteristiche

Per la prima volta nella storia, saranno disponibili contemporaneamente modelli di fascia alta, media e bassa così come Power11 su IBM Power Virtual Server su IBM Cloud. IBM Power Virtual Server offre un percorso rapido verso il cloud per i carichi di lavoro Power e viene certificato come piattaforma hyperscaler per RISE with SAP. Power11 sarà anche il primo server IBM Power a supportare IBM Spyre l’Accelerator, un sistema on chip, disponibile a partire dal quarto trimestre 2025, progettato appositamente per gli attuali carichi di lavoro di inferenza AI.

Disponibile in tutto il portafoglio dei sistemi enterprise IBM, tra cui Power11, IBM z17 e LinuxONE 5, Spyre fornirà un’accelerazione AI avanzata per aiutare le organizzazioni a scalare l’AI su ambienti ibridi.

Con il supporto di attività automatiche, Power11 permette di raggiungere migliori prestazioni che riducono la complessità e migliorano l’efficienza dei carichi di lavoro. Power11 offre fino al 55% di miglioramento delle prestazioni del core rispetto al Power9 e fino al 45% di risorse processore aggiuntive grazie ad una maggiore disponibilità di core sui sistemi di fascia bassa e media rispetto a rispetto al Power10. Questo potenziamento delle prestazioni di Power11 permette alle aziende di ottenere maggiore flessibilità e sicurezza, trasformando i propri processi aziendali attraverso l’automazione.

Le funzionalità di Power11

Le funzionalità del nuovo server IBM Power 11 includono:

Zero tempo di inattività pianificato per la manutenzione del sistema . Power11 fornisce alle aziende una soluzione in grado di evitare costosi tempi di inattività pianificati e ridurre il rischio operativo. Attraverso tecnologie avanzate come l’installazione automatizzata delle patch di sistema e lo spostamento automatico dei carichi di lavoro, le operazioni di manutenzione pianificata del sistema possono avvenire senza mai mettere offline le applicazioni critiche. Questa funzionalità libera i professionisti IT dall’onere di pianificare, testare e implementare gli aggiornamenti dei sistemi, consentendo loro di concentrarsi su lavori ad alto valore e sull’innovazione. Inoltre, l’interoperabilità tra IBM Power e IBM Concert basata sull’intelligenza artificiale generativa, potrà identificare i rischi operativi, fornire insight utili e automatizzare la risoluzione dei problemi, a partire dalla gestione delle patch di sicurezza. IBM Technology Lifecycle Services (TLS), il principale fornitore globale di supporto infrastrutturale di IBM, completa questa funzionalità con servizi premium arricchiti dall’AI, progettati per aiutare a monitorare proattivamente lo stato di salute del sistema, ridurne l’inattività e ottimizzarne affidabilità e prestazioni.

. Power11 fornisce alle aziende una soluzione in grado di evitare costosi tempi di inattività pianificati e ridurre il rischio operativo. Attraverso tecnologie avanzate come l’installazione automatizzata delle patch di sistema e lo spostamento automatico dei carichi di lavoro, le operazioni di manutenzione pianificata del sistema possono avvenire senza mai mettere offline le applicazioni critiche. Questa funzionalità libera i professionisti IT dall’onere di pianificare, testare e implementare gli aggiornamenti dei sistemi, consentendo loro di concentrarsi su lavori ad alto valore e sull’innovazione. Inoltre, l’interoperabilità tra IBM Power e IBM Concert basata sull’intelligenza artificiale generativa, potrà identificare i rischi operativi, fornire insight utili e automatizzare la risoluzione dei problemi, a partire dalla gestione delle patch di sicurezza. IBM Technology Lifecycle Services (TLS), il principale fornitore globale di supporto infrastrutturale di IBM, completa questa funzionalità con servizi premium arricchiti dall’AI, progettati per aiutare a monitorare proattivamente lo stato di salute del sistema, ridurne l’inattività e ottimizzarne affidabilità e prestazioni. Rilevamento della minaccia di ransomware garantito entro un minuto con IBM Power Cyber Vault . Power Cyber Vault è una soluzione integrata di cyber resiliency basata sul framework di cybersecurity NIST per aiutare a identificare, proteggere, rilevare e rispondere in modo automatico alle minacce informatiche. Cyber Vault fornisce protezione contro attacchi informatici, come il danneggiamento e la crittografia dei dati, grazie a snapshot immutabili che vengono acquisiti, archiviati e testati automaticamente in base a una pianificazione definita puntualmente. Power11 utilizza anche la crittografia integrata quantum-safe approvata dal NIST e progettata per aiutare a proteggere i sistemi dagli attacchi di tipo harvest-now, decrypt-later e dagli attacchi all’integrità del firmware.

. Power Cyber Vault è una soluzione integrata di cyber resiliency basata sul framework di cybersecurity NIST per aiutare a identificare, proteggere, rilevare e rispondere in modo automatico alle minacce informatiche. Cyber Vault fornisce protezione contro attacchi informatici, come il danneggiamento e la crittografia dei dati, grazie a snapshot immutabili che vengono acquisiti, archiviati e testati automaticamente in base a una pianificazione definita puntualmente. Power11 utilizza anche la crittografia integrata quantum-safe approvata dal NIST e progettata per aiutare a proteggere i sistemi dagli attacchi di tipo harvest-now, decrypt-later e dagli attacchi all’integrità del firmware. Trasformazione dei processi aziendali con integrazione dell’AI . Power11 prevede un’infrastruttura pronta per l’AI con accelerazione on-chip integrata per l’inferenza e sarà in grado di scalare per supportare i carichi di lavoro AI mission-critical tramite IBM Spyre Accelerator. Combinato con Red Hat OpenShift AI e un ampio ecosistema di software e toolkit open source, Power11 è progettato per fornire la flessibilità e le prestazioni necessarie per rendere operativa l’AI in ambienti ibridi. Per modernizzare ulteriormente lo sviluppo delle applicazioni, IBM watsonx Code Assistant for i aiuterà i developer a estendere l’utilizzo delle applicazioni critiche RPG per una maggiore semplificazione e produttività. IBM renderà disponibile su Power11 anche watsonx.data, il suo lakehouse ibrido e aperto, entro fine 2025.

. Power11 prevede un’infrastruttura pronta per l’AI con accelerazione on-chip integrata per l’inferenza e sarà in grado di scalare per supportare i carichi di lavoro AI mission-critical tramite IBM Spyre Accelerator. Combinato con Red Hat OpenShift AI e un ampio ecosistema di software e toolkit open source, Power11 è progettato per fornire la flessibilità e le prestazioni necessarie per rendere operativa l’AI in ambienti ibridi. Per modernizzare ulteriormente lo sviluppo delle applicazioni, IBM watsonx Code Assistant for i aiuterà i developer a estendere l’utilizzo delle applicazioni critiche RPG per una maggiore semplificazione e produttività. IBM renderà disponibile su Power11 anche watsonx.data, il suo lakehouse ibrido e aperto, entro fine 2025. IT efficiente per un risparmio di tempo e denaro. Oltre alle attività automatiche che supportano l’azzeramento dei tempi di inattività programmati e IBM Power Cyber Vault, Power11 offre significativi miglioramenti in termini di efficienza in tutto lo stack IT. Inoltre, in termini di efficienza energetica, Power11 fornisce il doppio delle prestazioni per watt rispetto ai server x86 comparabili e fino al 28% di migliore efficienza del server con il nuovo Energy Efficient Mode confrontato con to Maximum Performance Mode su Power11.

Dichiarazioni

“IBM Power11 rivoluziona il panorama dell’informatica aziendale”, ha detto Tom McPherson, GM, Power Systems di IBM. “Con Power11, i clienti possono accelerare nell’era dell’AI con innovazioni adattate alle loro esigenze aziendali più urgenti. Stiamo utilizzando al massimo lo stack completo di IBM per offrire funzionalità di hybrid cloud, AI e automazione, basate su una reputazione decennale di IBM come infrastruttura ibrida affidabile per carichi di lavoro fondamentali”.

Disponibilità

IBM Power11 sarà disponibile per l’acquisto il 25 luglio 2025. IBM Spyre Accelerator è previsto per il quarto trimestre 2025.