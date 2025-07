Cybersecurity: le 5 fasi di un attacco informatico

In questo articolo, Giorgio Triolo, CTO di Axitea analizza le fasi di un attacco informatico per far capire l’importanza di un approccio reattivo alla cybersecurity. Secondo l’esperto, per costruire una resilienza digitale e proteggere il proprio futuro, le aziende necessitano di una visione strategica di insieme, tecnologie all’avanguardia e competenze specialistiche affidabili e operative giorno e notte.

Buona lettura!

Cybersecurity: decifrare l’attacco per costruire la difesa

Nell’era digitale, la cybersecurity è diventata un imperativo strategico per la sopravvivenza aziendale. Un singolo attacco può paralizzare le operazioni, esporre dati sensibili e compromettere la reputazione aziendale. Tuttavia, troppo spesso l’approccio alla cybersecurity è di tipo reattivo e tecnico, il che comporta l’implementazione di una serie di tecnologie per erigere barriere difensive. Per essere veramente efficaci, invece, è necessaria una mentalità proattiva, che anticipi le mosse degli attaccanti e trasformi la conoscenza delle loro tattiche in un vantaggio strategico.

Analizzare il percorso tipico di un’aggressione e comprendere le dinamiche di un attacco, dalla fase iniziale di inganno fino all’impatto finale, permette di trasformare la minaccia in un’occasione per rafforzare le difese e costruire una maggiore resilienza.

Fase 1: L’inganno iniziale: l’email di phishing

L’attacco spesso inizia con un’email apparentemente innocua: una notifica di consegna fallita, un avviso di sicurezza dalla banca o un invito a collaborare su un documento condiviso. L’email spesso crea un senso di urgenza o di allarme per spingere l’utente a compiere l’azione senza riflettere. Si tratta di un classico esempio di phishing, volto a ingannare l’utente, spingendolo a cliccare su un link malevolo o scaricare un allegato infetto. In questa fase, la difesa più efficace risiede nella consapevolezza: formare il personale a riconoscere i segnali di allarme (errori, mittenti sconosciuti, richieste insolite) e promuovere una cultura aziendale che valorizzi la verifica dell’autenticità delle comunicazioni, magari contattando direttamente il mittente tramite un canale diverso dall’email. I servizi di protezione email sono un valido supporto, ma la prima linea di difesa rimane l’utente informato.

Fase 2: L’intrusione: lo sfruttamento della vulnerabilità in azione

Una volta che l’utente ha interagito con l’email infetta, si apre la porta all’”intrusione”. In questa fase, il codice malevolo sfrutta le vulnerabilità presenti (es. un bug nel sistema operativo o in un’applicazione) per ottenere l’accesso al sistema. La difesa proattiva richiede un impegno costante nell’aggiornamento del software, applicando tempestivamente le patch di cybersecurity rilasciate dai fornitori, nell’utilizzo di soluzioni di sicurezza affidabili come antivirus e firewall, e nell’esecuzione di scansioni regolari per identificare e correggere le debolezze del sistema prima che possano essere sfruttate.

Fase 3: Il movimento laterale: l’espansione dell’attacco

Dopo aver compromesso un sistema, gli attaccanti cercano di espandere il loro controllo attraverso la rete aziendale, un processo chiamato “movimento laterale”. Utilizzando strumenti legittimi e sfruttando credenziali rubate, l’attaccante progredisce silenziosamente, accumulando privilegi senza destare sospetti. A questo punto, la capacità di rilevare e rispondere rapidamente è cruciale. Soluzioni di Endpoint Detection & Response (EDR) e Network Detection and Response (NDR) gestite da un Security Operation Center (SOC) diventano essenziali per identificare accessi anomali, movimenti di dati sospetti e comportamenti che violano il principio di Zero Trust, limitando il raggio d’azione dell’attacco.

Fase 4: L’esfiltrazione dei dati: il furto silenzioso di informazioni

L’obiettivo finale di molti attacchi è l’”esfiltrazione dei dati”, ovvero il furto di informazioni sensibili. Gli attaccanti potrebbero cercare di rubare dati finanziari, informazioni personali dei clienti, segreti commerciali o proprietà intellettuale. Per proteggere i dati, è essenziale crittografarli, rendendoli illeggibili in caso di furto, implementare controlli di accesso rigorosi, limitando chi può accedere a determinate informazioni, e utilizzare soluzioni di prevenzione della perdita di dati (DLP) per monitorare e prevenire la fuoriuscita di informazioni riservate.

Fase 5: La crisi: l’impatto aziendale e la reazione

L’attacco culmina in una “crisi”: i dati vengono cifrati, bloccando la continuità operativa, e l’azienda subisce un ricatto con la minaccia di pubblicazione delle informazioni rubate, configurando un vero e proprio sabotaggio. Le conseguenze sono immediate e a cascata: blocco dei sistemi e della produzione, ritardi verso clienti e fornitori, e potenziali perdite economiche e danni reputazionali a lungo termine. In questa fase, un piano di risposta agli incidenti ben definito e un sistema di backup e ripristino affidabile sono cruciali per trasformare una potenziale catastrofe in una crisi gestibile.

Un ecosistema dinamico per la resilienza aziendale

Di fronte a un panorama delle minacce in continua evoluzione, è evidente che le aziende non possono affrontare da sole la complessità della cybersecurity. Le soluzioni statiche e implementate una tantum sono ormai insufficienti. La sicurezza informatica moderna richiede un approccio proattivo e dinamico, un ecosistema protettivo che comprenda: monitoraggio costante dei sistemi tramite un Security Operation Center (SOC), accesso a informazioni aggiornate sulle minacce per anticipare e prevenire attacchi, gestione proattiva delle vulnerabilità per ridurre il rischio di compromissione e capacità di risposta rapida agli incidenti per minimizzare i danni. Per costruire una resilienza digitale e proteggere il proprio futuro, le aziende necessitano di una visione strategica di insieme, tecnologie all’avanguardia e competenze specialistiche affidabili e operative giorno e notte.

di Giorgio Triolo, CTO Axitea