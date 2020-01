Cyber protection Acronis per i San Diego Padres

Annunciata una nuova partnership tecnologica con la squadra americana di baseball dei San Diego Padres

Acronis, specialista globale della cyber protection, ha annunciato durante il Padres FanFest, che si è tenuto a San Diego, California, lo scorso 11 gennaio, la firma di un contratto pluriennale con la squadra americana di baseball dei San Diego Padres.

La nuova partnership tecnologica sancisce la fornitura delle innovative soluzioni di cyber protection di Acronis, progettate per salvaguardare le informazioni e ottimizzare le attività basate sui dati, allo scopo di migliorare le prestazioni del team sia dentro che fuori dal campo di gioco.

I San Diego Padres utilizzeranno le soluzioni Acronis per proteggere decine di macchine virtuali ESXi e centinaia di utenze di Microsoft Office 365. Acronis fornirà un sistema completo di protezione informatica facile, efficiente e sicuro per gli oltre 400 TB di preziosi dati e carichi di lavoro del team.

Come riferito in una nota ufficiale da Ray Chan, Vice Presidente della divisione Information Technology dei Padres: «Il baseball, così come tutti i principali sport professionali, si affida oggi ai dati in misura sempre più imponente. Essere certi della legittimità dei nostri dati è ormai un’esigenza aziendale strategica; quella di Acronis è un’esperienza comprovata nel tipo di cyber protection che ci è indispensabile per mantenere i nostri dati al sicuro».

A sua volta, il fondatore e CEO di Acronis, Serguei Beloussov, ha dichiarato: «La tecnologia oggi utilizzata per acquisire i dati scientifici sportivi è straordinaria. Dagli accelerometri di incredibile precisione alle fotocamere super veloci, non è mai stato così facile portare i giocatori a prestazioni superiori e competere con modalità di grande efficienza. La cyber protection fornita da Acronis protegge le informazioni mission-critical e assicura che non siano state manomesse e che siano autentiche. Siamo orgogliosi della partnership sottoscritta con i San Diego Padres, un team che comprende appieno l’importanza della protezione informatica e che lavora con serietà per diventare #CyberFit».