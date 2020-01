SolarWinds MSP aggiunge la gestione della protezione delle password e la gestione sicura degli accessi privilegiati dei clienti al suo portafoglio di sicurezza IT

Nell’aprile 2019, SolarWinds ha annunciato l’acquisizione di Passportal, una soluzione software per la gestione delle password e della documentazione. Con l’aggiunta di questa soluzione al portafoglio SolarWinds, gli MSP italiani possono ora includere la gestione delle password come parte della loro offerta di servizi per accrescere la protezione dei loro clienti. Parallelamente a questa nuova acquisizione, lo scorso ottobre SolarWinds ha aperto due nuovi data center, di cui uno in Germania.

I risultati di un nuovo studio condotto da IDC e SolarWinds hanno infatti rivelato che le minacce interne sono la causa principale degli incidenti di sicurezza. Tra queste minacce provenienti dall’interno dell’organizzazione, più della metà degli intervistati indica che i dipendenti “abituali” (piuttosto che i dirigenti senior o quelli con accesso privilegiato) rappresentano la minaccia maggiore.

Colin Knox, Director of Product Strategy di SolarWinds MSP ha dichiarato: “Sono stato anch’io un MSP e conosco le sfide che devono affrontare ogni giorno quando si trovano a dover trovare i giusti strumenti informatici e di sicurezza per sostenere la loro attività. Abbiamo sempre sviluppato tecnologie tenendo a mente le esigenze degli MPS, e questo si riflette nell’approccio di SolarWinds teso a mettere il cliente al primo posto, con prodotti di gestione IT leader del settore progettati con semplicità. È una mossa davvero entusiasmante per noi e per il mercato MSP”.

SolarWinds Passportal è disponibile in versione stand-alone o integrata nella dashboard di monitoraggio e gestione remota di SolarWinds.