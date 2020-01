Più tecnologia per portare sicurezza ai Comuni

Secondo Axitea le pubbliche amministrazioni locali devono bilanciare disponibilità di risorse e sicurezza dei cittadini

La tecnologia è il migliore alleato per la sicurezza dei Comuni: lo sostiene Axitea, secondo cui le pubbliche amministrazioni locali devono bilanciare disponibilità di risorse e sicurezza dei cittadini utilizzando il giusto approccio alla tecnologia.

La sicurezza nelle città, infatti, è un argomento tanto delicato quanto fondamentale. Per qualsiasi realtà la sicurezza deve essere considerata come un prerequisito essenziale, ma garantirla non è sempre facile.

In particolare, per i Comuni più piccoli, e di conseguenza con meno risorse economiche, la sicurezza è spesso una sfida difficilmente raggiungibile. Tanto più che implementare una strategia di sicurezza efficace può risultare importante, anche a livello di comunicazione, mostrare quanto un’amministrazione comunale consideri prioritaria protezione e tranquillità dei cittadini.

Servono realtà competenti e capaci di progettare

Una risorsa che può rivelarsi fondamentale, soprattutto per le realtà più piccole, è la tecnologia. Nuovi strumenti, oltre a rendere disponibile un servizio di sicurezza, sono in grado di aiutare i sindaci e gli assessori a migliorare la qualità della vita dei propri cittadini, tutelandone la privacy.

Axitea è da sempre impegnata a garantire la sicurezza dei Comuni, abbinando soluzioni tecnologiche avanzata alla propria competenza e capacità di progettazione. Recentemente, si è aggiudicata la gara per la realizzazione di impianti di videosorveglianza per il Comune di Norcia, in Umbria e per i quattro Comuni dell’Unione montana delle valli Borbera e Spinti, in Piemonte.

Qualche esempio pratico e realizzabile:

L’utilizzo di telecamere per la lettura targhe comporta la raccolta di dati (come transito di mezzi pesanti o traffico eccessivo in determinati orari) che potrebbero risultare utili al fine di ridurre i problemi e limitare gli ingorghi, attivando ad esempio Zone a Traffico Limitato;

La creazione di un’APP per segnalazioni di pericolo potrebbe essere utilizzata anche per evidenziare la presenza di lampioni non funzionanti o per denunciare l’abbandono di rifiuti;

Questo tipo di soluzioni consentono alle autorità di:

Verificare la regolarità dei mezzi, in termini di assicurazione e revisione

Raccogliere dati oggettivi che non possono essere messi in discussione riguardo disservizi, situazioni di disagio o degrado

Attuare azioni mirate volte alla risoluzione del problema e del disagio

Rendere efficaci gli investimenti

Come riferito in una nota ufficiale da Maurizio Tondi (nella foto), Security Strategist di Axitea: «Se le risorse sono limitate, i Comuni possono rivolgersi a realtà specializzate in servizi di sicurezza e decoro urbano, delegando la componente operativa e ottimizzando di fatto gli investimenti. Axitea vanta una profonda esperienza in tema di sicurezza urbana e monitoraggio ambientale, ed è in grado di offrire servizi personalizzati e compliant alla normativa di settore, in grado di rispondere alle necessità di comuni ed enti locali, piccoli e grandi che siano».