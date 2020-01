Materiali e consigli per progettare PCB ad alta tensione

Per fare un progetto su un PCB ad alta tensione, occorre utilizzare materiali specifici che devono essere scelti con cura per supportare le sovratensioni

Il PCB utilizza come base la sua scheda stessa. Il materiale da utilizzare deve essere scelto per ottenere migliore resa, dato che il tutto va in correlazione. Per fare un progetto su un PCB ad alta tensione, occorre utilizzare materiali specifici, per sopportare quindi le sovratensioni che saranno oggetto continuo della scheda. Di seguito si inserisce la lista con i materiali più consoni per progettare PCB ad alta tensione.

BT Epossidico: questo materiale è prevalentemente una resina termoindurente che è consigliata per i circuiti ad alto voltaggio.

Laminato FR4: questo materiale è caratterizzato perché ha una rigidità termica elevata, tuttavia il suo più grande difetto e quello di tenere la sua composizione porosa, e ciò danneggia la scheda e per i componenti vicini, che sono soggetti a questo rilascio di sostanze, una volta in cui il materiale diventa vecchio.

Isola e laminati ad alta tensione: esistono vari tipi di laminati, questo è un laminato ad alta tensione, ciò significa che è in grado di creare uno strato di base che non conduce. Potrebbe sembrare un prodotto perfetto, però così non è, perché primo problema di queste lamine sono i prezzi e altro grave problema sono le applicazioni, infatti per applicare questi componenti bisogna avere grandi spazi.

Conduttori, quali sono i migliori?

Gli standard applicativi della sicurezza implicano che ci siano spazi applicativi di componenti per avere un margine di sicurezza. Bisogna verificare le qualità del rame utilizzato, il peso di questo rame utilizzato, non sono si consigliano le tracce rameiche di 1/3 once perché hanno problemi di sovraccarico, le incrementazioni sulla scheda possono essere dannose per la scheda stesso.

Altre informazioni utili

Sulle finiture della scheda, si può chiedere direttamente al produttore della scheda, che darà ogni singola informazione. La superficie della scheda deve essere perfetta, se così non fosse, bisogna richiederne una che sia compatta ed estremamente uniforme. La cosa principale di tutto ciò e che le schede siano protette, per eventuali danni che potrebbero causare. Inoltre bisogna verificare le omologazioni e i valori che queste schede possono sostenere. Le schede di questo tipo sono solite graffiarsi, proprio per questo bisogna sempre utilizzarle con la massima attenzione e con la massima delicatezza, perché per ogni singolo graffio, si potrebbero danneggiare componenti e altri vari collegamenti, che poi danneggerebbero l’intero circuito. Utilizzare strumenti che gestiscono il tutto, come per esempio il controllo dei requisiti e della gestione delle prestazioni, può aiutare a tenere tutto sotto controllo. Si utilizzano software informatici per potere gestire tutto ciò, di solito bisogna utilizzare software come per esempio, Altium Designer, Altium Vault e vari altri software informatici. Se ci dovessero essere altri problemi si possono automaticamente contattare gli esperti Altium, che sapranno gestire ogni singola richiesta, con grande professionalità e passione, che aspettate quindi.

Contenuti e verifiche varie

Nei PCB, il dato più importante e fondamentale è il valore del voltaggio. Il voltaggio bisogna controllarlo sempre, e si controlla tra gli strati isolati delle resine utilizzate.