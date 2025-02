Reti per l’aggiornamento IT di un primario Istituto bancario

Reti, tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration, società benefit quotata su Euronext Growth Milan, supporta un primario istituto bancario italiano nelle attività per l’aggiornamento del sistema operativo delle postazioni di lavoro informatiche.

La banca aveva l’esigenza di aggiornare e uniformare il sistema operativo delle postazioni per garantire una maggiore integrazione con i più recenti e moderni strumenti di collaboration, così da consentire agli utenti una condivisione delle risorse e una comunicazione più efficaci.

Il team di professionisti Reti è stato quindi coinvolto sia per effettuare le operazioni di upgrade, sia per definire le procedure automatiche di aggiornamento in modo tale da implementarle successivamente su diverse migliaia di postazioni distribuite sul territorio nazionale.

“Siamo soddisfatti del nostro contributo al progetto di aggiornamento delle postazioni di lavoro informatiche per questo importante istituto bancario”, ha commentato Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti. “Queste attività rappresentano un passo significativo verso la realizzazione di una infrastruttura tecnologica più moderna e sicura, un ulteriore tassello per migliorare sia l’esperienza che la produttività degli utenti della banca. Da sempre Reti è attenta alle esigenze di operatività, sicurezza ed efficienza del settore bancario e siamo lieti di poter metter a disposizione le nostre competenze anche per questa importante e prestigiosa realtà”.