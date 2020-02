Con RoxAI Qlik espandere le competenze di AI di Qlik Sense

La soluzione Ping di RoxAI amplia il ROI delle analytics attraverso un sistema avanzato di avvisi e l’automazione intelligente

Qlik ha annunciato l’acquisizione di RoxAI e del suo software di avvisi intelligenti, Ping, capace di fornire un utile servizio di alert self-service e di automazione del flusso di lavoro, migliorando l’abilità degli utenti e dei sistemi nel monitoraggio e la gestione proattiva dei dati aziendali in tempo reale, al fine di prendere decisioni più veloci e basate sugli insight.

Le aziende stanno cercando di aumentare il proprio valore attraverso i dati, che oltretutto sono in continua trasformazione. Gli avvisi self-service intelligenti di Ping, integrati nella piattaforma di analytics Qlik, sono in grado di notificare agli utenti i cambiamenti relativi ai dati, attraverso dispositivi mobili, e-mail e canali social, permettendo loro di prendere decisioni e di agire conseguentemente.

Con Ping, ogni utente può progettare e creare avvisi avanzati – basati su dashboard e dati già esistenti – senza l’aiuto di uno sviluppatore o di un amministratore.

Nello specifico, Ping può aumentare l’intelligenza analitica dell’utente attraverso:

Progettazione e creazione di avvisi self-service direttamente all’interno delle loro dashboard di analytics

Sistema avanzato di gestione degli avvisi basato sull’andamento statistico e sulla valutazione dei valori anomali

Condivisione predeterminata o progettata ad hoc degli avvisi con i colleghi direttamente da mobile o tramite mail

Valutazione delle tendenze basate sul tempo con un archivio storico di dati metrici

Esplorazione guidata di dati live tramite dispositivi mobili o desktop sulla base di avvisi che vanno oltre i report iniziali dei dati per condurre a un’azione immediata

Dall’intuizione all’azione fino agli avvisi basati sulla prossimità

E se con RoxAI e Ping, Qlik espande la capacità di fornire in tempo reale intuizioni derivanti dai dati per agire quando e dove necessario, le idee per il futuro non mancano.

Qlik progetta, infatti, di integrare Ping con soluzioni di flusso di lavoro e automazione dei processi robotici (RPA) attraverso API che aumenteranno ulteriormente il valore aziendale dei dati dei clienti.

Inoltre, sono previsti miglioramenti per includere la capacità di fornire “avvisi basati sulla prossimità”, in cui, per esempio, un fornitore di acquisti online può avvisare automaticamente un responsabile regionale con informazioni sulle prestazioni quando i consumatori arrivano fisicamente in un punto vendita.

Come riferito in una nota ufficiale da Mike Capone, CEO di Qlik: «Il limite della maggior parte delle dashboard e delle applicazioni di analytics è che devi necessariamente accedervi per sapere cosa sta succedendo o cosa è cambiato. Ciò di cui abbiamo bisogno è l’integrazione del ciclo completo tra le modifiche ai dati, le analytics, gli avvisi e le notifiche immediatamente inviate agli utenti o ad altri sistemi. La combinazione di Qlik Data Integration, Qlik Data Analytics e ora di RoxAI e Ping, fornirà agli utenti un ciclo di intelligence in tempo reale che guida le azioni».

Per Ranjit Bahia, fondatore di RoxAI: «Essendo i dati democratizzati, gli utenti non vogliono solo comprenderli, ma anche utilizzarli in tempo reale per gestire le proprie attività e automatizzare i flussi di lavoro. Siamo entusiasti dell’opportunità offerta agli utenti di Qlik che possono ora beneficiare di avvisi intelligenti che conducono ad azioni istantanee».

RoxAI e Ping erano già presenti nell’ecosistema Qlik come partner e come soluzione accreditata da Trusted Extension Developer (TED). Gli utenti sanno dunque che essa è convalidata da Qlik per la qualità e la funzionalità, utilizzando il framework aperto API di Qlik.

Ping è, inoltre, già in fase di implementazione presso diversi clienti di Qlik, come Benjamin Moore & Co., che stanno sperimentando l’impatto positivo sulla loro capacità di ricavare più valore dai loro dati custoditi da Qlik.

Ping è disponibile e sarà proposto come soluzione a valore aggiunto di Qlik nella prima metà del 2020. Integrando queste funzionalità con i Qlik Cloud Services e attivando flussi di lavoro all’interno delle tecnologie di automazione di terze parti, Qlik fornirà la miglior soluzione end-to-end per accelerare il valore delle aziende attraverso i dati.