Monitoraggio dell’infrastruttura di nuova generazione con Dynatrace

La software intelligent company accelera la trasformazione digitale con risposte precise e osservabilità dell’infrastruttura su larga scala

Dynatrace ha annunciato la nuova generazione del modulo di monitoraggio dell’infrastruttura nella sua piattaforma di software intelligence all-in-one leader di settore.

Gli ultimi aggiornamenti, tra cui un’intelligenza artificiale avanzata, un’osservabilità immediata ampliata e la capacità di creare metriche personalizzate dagli eventi di registro, offrono ai clienti Dynatrace maggiore efficienza, semplicità e rapidità verso la trasformazione digitale.

Le organizzazioni di tutti i settori sono sempre più sotto pressione a causa della trasformazione digitale. Questo ha comportato un drammatico spostamento da data center statici e carichi di lavoro monolitici ad architetture cloud agili con microservizi dinamici.

Secondo il recente CIO research report, il 70% delle organizzazioni utilizza microservizi, con l’88% che prevede di farlo entro dodici mesi. Poiché gli strumenti di monitoraggio esistenti hanno faticato a tenere il passo con la nuova, enorme crescita e natura dinamica del cloud, molte organizzazioni hanno fatto ricorso a metodi fai-da-te, implementando più strumenti e approcci manuali per comprendere il loro ambiente cloud e container.

Sebbene gli strumenti possano essere moderni, le metodologie sono problematiche a causa del volume, della velocità e della varietà dei dati necessari per una comprensione completa dei cloud web-scale dinamici di oggi.

I nuovi miglioramenti al modulo di monitoraggio dell’infrastruttura Dynatrace includono:

Osservabilità immediata estesa per ambienti cloud nativi – Dynatrace ora inserisce automaticamente i dati da fonti aggiuntive, inclusi nuovi servizi AWS e Azure, eventi nativi di Kubernetes, Prometheus OpenMetrics e metriche Spring Micrometer. Questo fornisce un’osservabilità immediata e completa su vasta scala, oltre a risposte più precise per consentire una risoluzione più rapida dei problemi, una maggiore produttività e una rapida innovazione in ambienti multi-cloud.

– Dynatrace ora inserisce automaticamente i dati da fonti aggiuntive, inclusi nuovi servizi AWS e Azure, eventi nativi di Kubernetes, Prometheus OpenMetrics e metriche Spring Micrometer. Questo fornisce un’osservabilità immediata e completa su vasta scala, oltre a risposte più precise per consentire una risoluzione più rapida dei problemi, una maggiore produttività e una rapida innovazione in ambienti multi-cloud. Metriche ed eventi personalizzati dal monitoraggio dei log – La piattaforma Dynatrace ora può creare metriche ed eventi personalizzati basati sui dati di log in modo che le organizzazioni possano estendere l’osservabilità dell’infrastruttura a qualsiasi applicazione, script o processo che scrive in un file di log. Questo facilita il consolidamento degli strumenti e riduce i costi e gli sforzi connessi all’amministrazione manuale.

Monitoraggio più intelligente dell’infrastruttura – Davis il motore AI di Dynatrace ora fornisce automaticamente soglie e algoritmi di base per tutte le metriche di prestazioni e affidabilità dell’infrastruttura, estendendo l’analisi delle cause alla fonte e consentendo alle organizzazioni di scalare facilmente il monitoraggio dell’infrastruttura senza configurazione manuale in ambienti cloud dinamici. In questo modo, le organizzazioni ottengono l’accesso a risposte precise in tempo reale, supportando un’innovazione più rapida, garantendo prestazioni e disponibilità dell’infrastruttura.

Come riferito in una nota ufficiale da Steve Tack, SVP of Product Management di Dynatrace: «Grazie a questi nuovi progressi, il nostro approccio all’osservabilità dell’infrastruttura è migliorato molto. Il nostro ultimo modulo di monitoraggio dell’infrastruttura sfrutta l’approccio di prima risposta offerto dall’intelligenza artificiale e dalla capacità di automazione avanzata al centro della nostra piattaforma di intelligenza del software all-in-one. In questo modo, Dynatrace consente ai team IT di tenere il passo con la crescente complessità ed elimina la necessità di più strumenti e approcci manuali fai-da-te. Questo aiuta questi team a guidare le loro organizzazioni attraverso la trasformazione digitale con velocità, semplicità e sicurezza».