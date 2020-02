Business continuity garantita con le soluzioni Vertiv AC Power

L’azienda offre un’availability del 99,9999998% e una serie di servizi di testing per migliorare le performance degli UPS. Ampliato il Customer Experience Center bolognese

Il costo dei down-time per le aziende ha un peso sempre maggiore tanto che per il 10% di esse può toccare oltre 1 milione di dollari e per il 28% oscillare tra i cento mila e il milione di dollari. Cifre queste che sono davvero significative e che possono mettere a rischio la sopravvivenza delle imprese che subiscono un fermo operativo significativo.

Per questa ragione dallo spin-off di Emerson Network Power è nata nel 2016 Vertiv AC Power che ha l’obiettivo di progettare, costruire e mantenere gruppi di continuità (UPS) e tutta l’infrastruttura elettrica, al fine di garantire l’always-on delle applicazioni vitali per le organizzazioni attive soprattutto in settori come quello dei data center, telecomunicazioni e in ambiti industriali verticali tra cui il manifatturiero, ospedaliero e transportation. Le soluzioni di Vertiv sono infatti in grado di garantire un’availability del 99,9999998% ed un rischio di downtime di sole 30 secondi in 10 anni.

Oltre a prodotti altamente affidabili, Vertiv aggiunge una serie di servizi pensati per migliorare l’esperienza del cliente ed essergli a fianco in tutto il ciclo di vita dei prodotti acquistati. Con i Vertiv Services l’azienda offre infatti supporto 7/24/365, la possibilità di gestire l’intero design del data center oltre che la manutenzione programmata e predittiva. Non manca anche il remote monitoring e l’analisi in loco dell’infrastruttura, determinante per suggerire possibili miglioramenti per rendere il data center del cliente ancora più performante.

A gestire tutte queste attività è il Customer Experience Center di Castel Guelfo (provincia di Bologna), fiore all’occhiello dell’azienda e punto di riferimento anche per le altre sedi di Vertiv dislocate in tutto il mondo: il sito bolognese, nato 6 anni fa, costituisce infatti il maggiore centro di ricerca e sviluppo dell’azienda per i gruppi di continuità di grande potenza. La struttura, che richiama ogni anno più di 800 clienti provenienti da 50 diversi Paesi, è dedicata sopratutto al collaudo e alla convalida delle infrastrutture dei data center e consente ai clienti di assistere a dimostrazioni di preinstallazione che illustrano le prestazioni tecniche, la interoperabilità e il rendimento dei sistemi UPS di Vertiv in condizioni realistiche.

Recenti investimenti – che si concluderanno nel 2021 – raddoppieranno la struttura permettendo così a Vertiv di rafforzare le funzionalità di test preliminari estensivi fino a 7,5 MVA di potenza e con un massimo di sei sessioni parallele (ora sono quattro). Il centro permetterà inoltre di effettuare test customizzati secondo situazioni particolari richieste dal cliente. Non solo: sarà possibile realizzare demo ancora più efficienti e approfondite, oltre che replicare qualsiasi tipo di set-up grazie ad un nuovo circuito a corrente continua.

L’eccellenza del Customer Experience Center è merito sopratutto dell’Accademy pensata per il continuo sviluppo delle competenze del personale. L’Accademy, dislocata anch’essa nel polo di Castel Guelfo, eroga infatti formazione sia tecnica che pratica su tutti i tipi di gruppi di continuità (dai più moderni a quelli maggiormente datati) ed è rivolta non solo ai dipendenti direttamente presenti in loco, ma ospita anche i colleghi delle altre sedi europee.