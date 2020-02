Bitdefender è “Prodotto dell’anno 2019” per AV-Comparatives

Con questo riconoscimento Bitdefender è l’azienda più premiata di AV-Comparatives degli ultimi 10 anni

Bitdefender ha vinto il principale premio assegnato da AV-Comparatives per il 2019, consolidando la sua posizione come azienda con il maggior numero di premi della categoria “Prodotto dell’anno” assegnati dalla prestigiosa società di analisi indipendente.

Bitdefender si è aggiudicata l’ambito premio per la quarta volta, raccogliendo così più vittorie di qualsiasi altra azienda negli ultimi 10 anni.

L’ultimo premio arriva dopo che Bitdefender ha ottenuto il più alto numero di valutazioni Advanced+ nei test condotti nel corso dell’anno e da poco conclusi.

Gli ambiti presi in esame hanno riguardato la protezione contro il malware, le prestazioni, la protezione avanzata dalle minacce e altre categorie.

Oltre al massimo riconoscimento, Bitdefender ha ricevuto il Silver Award per le categorie Real-World Protection e Malware Protection, oltre al Bronze Award per la categoria Advanced Threat Protection.

Nel 2019, Bitdefender ha vinto tutti e tre i primi tre premi assegnati da AV-TEST, un altro rinomato istituto di test indipendente, tra cui Best Protection, Best Performance e Best Repair. Allo stesso tempo, Bitdefender è stata premiata con l’Outstanding Product Award di AV-Comparatives.

Proprio il mese scorso, Bitdefender è stata nominata Leader nel report “The Forrester Wave: Cloud Workload Security (CWS), Q4 2019” di Forrester, società di consulenza e ricerca indipendente. In ottobre, Bitdefender è stata anche nominata leader nel nascente mercato della sicurezza domestica intelligente da Ovum, società di ricerca e consulenza indipendente.

Come riferito in una nota ufficiale da Andreas Clementi, CEO di AV-Comparatives: «Bitdefender ha concluso il secondo decennio del millennio con un risultato molto significativo. In AV-Comparatives ci aspettiamo risultati eccellenti da Bitdefender in tutti i test che effettuiamo. Nel 2019, ha raggiunto il livello più alto in ogni analisi della nostra serie di test Consumer Main Test, compreso il nuovissimo Advanced Threat Protection Test».

Per Ciprian Istrate, Vice Presidente di Bitdefender per le soluzioni per i consumatori: «Il decennio appena concluso è stato favoloso per Bitdefender: ci siamo affermati rapidamente nei mercati aziendali, siamo cresciuti in modo sostanziale, abbiamo continuato a innovare con nuove tecnologie e, naturalmente, abbiamo mantenuto il più elevato livello di qualità possibile in tutti i nostri prodotti. Siamo molto lieti di vedere premiati con i migliori riconoscimenti del settore i risultati ottenuti da Bitdefender».