Software enterprise di backup e recovery: quello di Rubrik è il migliore del 2019

Il riconoscimento assegnato da IT Central Station è stato assegnto sulla base di commenti e recensioni degli utenti

Rubrik ha annunciato di aver ricevuto il riconoscimento di miglior software enterprise di backup e recovery per il 2019, secondo il sito IT Central Station, che ha raccolto intenzioni di acquisto, commenti e recensioni da parte di utenti IT.

La valutazione di IT Central Station si basa su una serie di fattori differenti, che combinano la valutazione media di ogni software, il numero di recensioni e un indice di intenzione di acquisto – basato sulla lunghezza e accuratezza delle recensioni, oltre che su visualizzazioni e confronti da parte degli utenti di IT Central Station.

Il punteggio medio di Rubrik di 9.6 e il Ranking Score di 72.11, insieme alle 48.864 visualizzazioni, sono stati fattori importanti che hanno contribuito alla loro posizione in cima alla classifica.

Nel corso dell’ultimo anno oltre tre milioni di professionisti, in rappresentanza del 98% delle aziende Fortune 100, hanno utilizzato le recensioni crowdsourced di IT Central Station nel loro processo di acquisto tecnologico.

Le recensioni di IT Central Station sono note per la loro profondità e qualità, con una media di oltre 600 parole per recensione, e sono verificate attraverso il sistema di triplice autenticazione di IT Central Station.