Gruppo Lutech simula gli attacchi alla rete aziendale con Picus Security

Picus Security supporta il fornitore di servizi e soluzioni ICT nell’attività di simulazione di attacchi e violazioni alla rete aziendale

Il Gruppo Lutech ha scelto Picus Security per supportare i propri clienti nell’attività di simulazione di attacchi e violazioni alla rete aziendale.

Come fornitore di soluzioni digitali end-to-end per le medie e grandi aziende, il Gruppo Lutech considera la sicurezza informatica una componente fondamentale per garantire ai propri clienti la massima continuità aziendale.

Per questo, la società ha individuato nella piattaforma Picus Security Breach & Attack Simulation (BAS) il migliore alleato per le attività di simulazione preventiva.

La piattaforma Picus è in grado di testare migliaia di minacce sull’infrastruttura di sicurezza dei clienti senza richiedere alcun intervento manuale e in maniera totalmente automatizzata.

La piattaforma Picus è anche in grado di intercettare le falle di sicurezza e offrire le soluzioni più veloci, grazie all’appartenenza al più grande ecosistema di partnership del settore.

Riconosciuto come Cool Vendor da Gartner nel 2019, Picus offre una console di gestione intuitiva e facile da usare e un’infrastruttura di provisioning flessibile per i fornitori di servizi di sicurezza gestita, supportandoli nell’implementazione rapida dei più opportuni servizi di convalida continua della sicurezza.

Come riferito in una nota ufficiale da Ottavio Camponeschi, vicepresidente per le vendite di Picus Security: «Siamo entusiasti di collaborare con il Gruppo Lutech, uno dei fornitori di servizi più affidabili e dinamici in Europa, e riteniamo che il team del Gruppo Lutech, con l’alto bagaglio di competenze specifiche e know-how di mercato, fornirà il miglior servizio ai nostri clienti grazie alla condivisione totale dei nostri valori».

Lutech integra nel suo NG SOC le tecnologie più innovative

Per assicurare questo obiettivo, il system integrator ha lanciato recentemente a Milano il suo Next Operations Generation Security Operations Center (NG SOC).

Nell’innovativo hub di sicurezza diversi team di esperti di sicurezza informatica ed ethical hacker condividono 330 posti (24×7, 7/7) su 3mila metri quadrati di spazio.

Grazie alle competenze e all’organizzazione dei team di intervento, l’NG SOC del Gruppo Lutech è in grado di offrire ai propri clienti una protezione aziendale a 360 gradi configurandosi come una delle strutture di eccellenza tra i MSSP (Managed Service Security Provider).

L’utilizzo di tecniche d’attacco sempre più sofisticate richiede ai team dei fornitori di servizi di sicurezza gestita la costante capacità di individuare l’intero panorama delle minacce dentro e fuori dal perimetro di ogni singola azienda, l’intercettazione tempestiva dei rischi e un approccio proattivo nell’affrontare le nuove minacce alle reti aziendali.

Per Tullio Pirovano, Ceo di Gruppo Lutech: «L’obiettivo principale di Lutech è offrire le massime prestazioni ai propri clienti integrando nel suo nuovo NG SOC le tecnologie più innovative. La partnership con Picus rientra pienamente nella strategia di crescita della nostra offerta di servizi gestiti sul mercato italiano ed europeo. Siamo rimasti particolarmente colpiti dalle capacità della piattaforma Picus BAS in termini di identificazione rapida delle falle di sicurezza in una rete aziendale. Una piattaforma che offre un solido contesto di mitigazione pienamente compatibile con l’offerta di un MSSP».