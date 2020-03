Methodos avverte: lo Smart Working è utile ma non si improvvisa

Se gestito male il lavoro da casa può creare anche effetti collaterali e rigetto. Ecco come prevenire eventuali problemi

Rigetto, fustrazione e rifiuto del lavoro da remoto imposto in modo prolungato.

Secondo Methodos, società di consulenza specializzata nell’accompagnare le imprese nei processi di change management, nella seconda settimana di misure straordinarie per l’emergenza Coronavirus, misure che hanno cambiato la vita lavorativa di molti, emergono i primi segnali che il lavoro forzato da casa sta mettendo alla prova le aziende e i dipendenti. E, invece che Smart Working, cioè lavoro intelligente ed efficace, rischia di trasformarsi in un’esperienza negativa.

Stando a quanto sottolineato in una nota ufficiale da Alessio Vaccarezza, CEO di Methodos: «Obbligare tutti a lavorare da casa improvvisamente non è Smart Working. L’esperienza nelle attuali circostanze eccezionali dimostra, ed è un bene, che si può lavorare da casa senza troppe difficoltà con alcune accortezze e attenzioni. Tuttavia, superato lo shock iniziale, il lavoro forzato a distanza palesa diversi svantaggi e c’è il rischio che un’analisi superficiale porti a credere che lo Smart Working crei problemi. Non è così».

Perché il fenomeno in atto non è Smart Wworking?

«Perché alla base del lavoro agile c’è la libertà – sottolinea Vaccarezza –. Libertà di scegliere di lavorare nelle modalità, tempi e posti più funzionali al raggiungimento degli obiettivi. Quindi l’imposizione forzosa e prolungata ne snatura l’essenza».

Se ci si trova di punto in bianco proiettati in una dinamica di lavoro a distanza, non è detto che la situazione sia tanto “smart”: processi non definiti, tecnologie non note o che fanno le bizze, poca dimestichezza con gli strumenti. Inoltre il “vero” Smart Working non è mai 7 giorni su 7, e nemmeno è la forma di prestazione di lavoro prevalente (se non per alcune figure particolari).

Ma questo non significa che sia tutto da buttare anzi.

In questi giorni abbiamo scoperto che il salto non è impossibile: questa esperienza improvvisata può farci intravedere un’opportunità da cogliere nella sua natura più completa attraverso un percorso strutturato e non improvvisato.

Ecco quindi quali sono, secondo Maria Vittoria Mazzarini (nella foto), senior consultant, esperta di smartworking di Methodos, gli effetti collaterali da gestire con maggiore attenzione e le possibili soluzioni per uscirne vincenti.